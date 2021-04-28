好市多開幕買1神物！11年後他「終於用完」　萬人笑翻：小孩都大了

▲好市多。（圖／記者許力方攝）



記者邱茀濱／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受台人喜愛。一名男網友表示，將近12年前好市多開幕時，他到現場買了一盒保鮮膜，一直到了最近才用完。貼文引起網友共鳴，不少人也說「恭喜，我用了十年！」、「什麼！？原來可以用得完？！我已經打算用一輩子了耶！」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片指出，好市多新竹店於2009年7月開幕時，他買了一盒保鮮膜，未料近期才用光，讓他驚呼「歷經11年又9月，終於用完了！」仔細一看照片，發現保鮮膜盒身確實沾滿不少灰塵，充滿了年代感。

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▲過了11年，原PO終於把好市多的保鮮膜用完。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說，下同）



貼文讓萬名網友暴動，紛紛笑說「生女兒時，可以放一盒在床底，等到女兒出嫁時，再開封」、「天哪，一生能用掉八捲就算長壽了！」、「買個十捲，以後兒子可以跟孫子說，兒阿！這是你爺爺在好市多買的保鮮膜，現在換你用了XD」、「用到小孩都長大了」、「真是適合傳宗接代的代表」、「哇賽！好強大喔」、「一個孩子都小學畢業了」。

另外也有不少人表示「我目前用八年，還在服役中……」、「我的是2010年，快用完了」、「我家快6年了，還在努力中」、「我們家的已經用10年了，最近才開第二捲」、「我家的從101年買到現在也還在用」、「我從開店買了一個，到現在過了9年，還沒用完」。

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