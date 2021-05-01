諾富特房務2主管都染疫！案1120遭爆發病還開會、沒戴口罩

▲桃機諾富特飯店4/30再新增3名飯店員工確診。（圖／記者沈繼昌攝）

生活中心／綜合報導

華航機師染疫案擴及機師檢疫諾富特飯店，日前已確認1名房務主管（案1120）染疫，中央流行疫情指揮中心昨（4/30）日公布國內再新增3例本土病例，同樣為飯店員工。不過，有爆料傳出，案1120曾在房務工作未戴口罩，且4/17有症狀後仍持續上班開會，甚至有與其他人近距離接觸的情況。對此，指揮中心則回應，有問過同事表示「都有戴口罩」，只是案1120本人目前處在重症且插管的狀態，無法再進一步向本人詢問；另諾富特稱「開會中，不方便回覆」。

華航機師染疫案擴及機師檢疫諾富特飯店，昨確認1名房務主管染疫，中央流行疫情指揮中心昨（4/30）日公布國內再增3例本土病例，其中1人為諾富特29日出現發燒的員工（案1128），另有2名分別是送集中檢疫所的餐飲部（案1127）、房務部員工（案1129）。

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有爆料傳出案1120曾在發病時仍持續工作，甚至與同事接觸未戴口罩的情況，指揮中心發言人莊人祥表示，這部分有問過同事，「都有戴口罩」，不過案1120本人因為還處在重症且是插管的狀態，後續會再密切關注。至於是否會調閱監視器確認，他則說會再評估。

針對飯店員工們彼此接觸的情形，如：案1127是餐飲部且是內場，指揮官陳時中於記者會提到，只能說有可能碰到，但應該不是例行性接觸，因為負責範圍不太一樣，像是一館地下室有集中的更衣區或辦公室等，可是基本上不會天天見面，一整天工作時間，接觸可能是有，但不是很頻繁。

陳時中表示，案1128有時會碰到案1120，可能走道上碰到會打招呼，不過沒有特別的密切接觸。