陳時中證實「諾富特染疫女房務」接觸中正4師生　下午2時說明

記者嚴云岑／台北報導

諾富特飯店引爆群聚感染，目前累計已有19人染疫；今（1）日上午傳出，負責接送諾富特員工、機組員前往檢疫所的遊覽車司機身體出現異狀，一早即出現發燒症狀，目前該司機已送往醫院採檢。中央流行疫情指揮中心下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明疫情與相關防治事宜，相關情況等預期將於下午記者會中說明。

華航機師染疫案擴及機師檢疫諾富特飯店，29日確認1名房務主管染疫，且症狀嚴重轉加護病房。中央流行疫情指揮中心30日再公布3例本土病例，其中1人為諾富特昨日發燒員工（案1128），另有2名分別是送集中檢疫所的餐飲部（案1127）、房務部員工（案1129）。

案1127為本國籍20多歲女性，為機場防疫旅館餐飲部員工，近期無出國史，29日下午出現喉嚨癢症狀，於檢疫所進行採檢，於30日確診（Ct值26）。已初步掌握個案接觸者10人，皆列居家隔離對象。

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案1128為本國籍20多歲男性，為機場防疫旅館房務部員工，近期無出國史，昨日原預計依旅館清空計畫前往集中檢疫所，但因量測體溫有發燒情形，後送就醫採檢及隔離治療，於30日（Ct值16）。已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。

案1129為本國籍60多歲女性，為機場防疫旅館房務部員工，近期無出國史，4月26日曾出現輕微咳嗽及喉嚨痛症狀，並自行購買成藥服用，昨日依旅館清空計畫前往集中檢疫所，並於檢疫所內進行採檢，於今日確診（Ct值20）。已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。

國立中正大學昨晚公布有4名師生接觸過確診者，嘉義市衛生局今（1）日公布採檢結果，四人均陰性，依據衛生局公布的確診資料「50~60歲女性」。

陳時中上午接受媒體訪問時證實，接觸中正師生的是案1129。至於學校相關公告提到受影響的19堂課中，有前行政院長江宜樺教授的課程，江宜樺是否有風險？陳時中則說，「他不會有風險。」另外，接送諾富特員工的遊覽車司機傳出發燒，陳時中也表示已安排採檢。