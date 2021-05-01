今年Q1經濟成長率估達8.16％　蔡英文：這些成果都應該多回饋勞工

▲蔡英文發文向勞工朋友致敬。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文昨日在總統府大禮堂簽署立法院上周通過的《勞工職業災害保險及保護法》（下稱《職保法》），還特地直播現場畫面。今（1）日勞動節，蔡英文則透過臉書，向所有勞工朋友致敬，並表示2021年我國經濟成長率估值超過8％，創10年來單季新高，而這些成長的果實，都應該多回饋給辛苦的勞工朋友。

「勞工支撐起台灣的經濟，這幾年來，政府也完善法制、加薪減稅，努力挺勞工。」蔡英文表示，《職保法》整合各種職災補償制度，將可打造更完整的職災保障體系；未來，蔡政府不僅將陸續完成「勞動事件法」及「中高齡者及高齡者就業促進法」，也會修法保障派遣勞工的權益。

在加薪方面，蔡英文指出，基本工資連續5年調升，22K正是走路歷史，此外也鼓勵企業加薪；談到減稅，蔡英文則寫道，提高所得稅4大標準扣除額後，今年不課稅的每人基本生活費也調高7千元，調幅是歷年最高，希望能減輕勞工的負擔。

至於主計處發布今年第1季經濟成長率概估值為8.16％，蔡英文表示，台灣經濟的基本面不錯，創下10年來單季新高，而這些成長的果實，都應該多回饋給辛苦的勞工朋友。

不過蔡英文文末也提醒，拚經濟的前提是維持著防疫表現，面對疫情變化，我們都不能掉以輕心，若假期間有出門，一定要戴好口罩、落實防疫措施。

▼蔡英文勞動節臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）