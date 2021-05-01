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美301報告：中國續列優先觀察　肯定台灣強化商業秘密

▲▼ 美中關係,美中,貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國貿易代表署30日發布2021年301特別調查報告。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國貿易代表署30日發布2021年「301特別調查報告」，中國持續被列入優先觀察名單，因美方認定，中國並未完全履行去年美中貿易協定第一階段之中「保護美國智慧財產權」的承諾。與此同時，報告肯定台灣在強化強化商業秘密上的努力。

路透報導，依據該份報告，共有9國被列為觀察名單，除了中國之外，還有阿根廷、智利、印度、印尼、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、烏克蘭及委內瑞拉。

報告指，儘管中國去年修改《專利法》、《著作權法》、《刑法》，並公布若干智慧財展銓監管措施草案，但這些改革措施需要得到有效實施，且這些也無法實現改善中國智慧財產權狀況所需的全面根本性變革。貿易代表署一名官員透露，「我們將持續與中國接觸，以確保這些承諾都能得到落實。」

與此同時，報告肯定台灣在商業機密強化上的努力，部分貿易夥伴正致力於強化或是加強商業秘密制度，與美國在台協會（AIT）合辦與營業秘密保護與數位侵犯防制主題相關的視訊研討會。

報告指，在台方修訂營業秘密法後，最具意義的案件為，在台灣一間半導體企業夥同其前員工助一間中國企業竊取美企商業機密時，法院對該半導體企業裁定有罪，而此案也是美台檢調單位合作成果。

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