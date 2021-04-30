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受困電梯…遇帥哥消防員救援！正妹拍片釣出本尊　嬌羞喊約喝1杯

▲▼美國紐約27歲女子蘿根（Hailey Logan）透過抖音找到大衛。（圖／翻攝自抖音）

▲蘿根透過抖音找到當時救她出來的消防員。（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約27歲女子蘿根（Hailey Logan）前陣子與朋友受困電梯內，被一名外貌英俊的消防員救出，而她也對這名消防員念念不忘，決定拍片透過網路的力量尋找對方，沒想到意外獲得回應，她則是趁機邀約喝一杯向男子致謝。如今網友也開始高度關注2人這段邂逅故事能否讓感情發芽譜成戀曲。

綜合每日郵報等外媒報導，蘿根當時與友人發現受困電梯之後，她便開始用手機錄影，想把這一切過程拍下來，卻沒想到把故障電梯門撬開的人是個帥哥消防員。在成功脫困之後，她對這名男子念念不忘，決定把影片發布在抖音平台，直說「紐約市啊，我需要你們幫我找到那位救我的消防員」。

@hmlogan

NYC I NEED YOUR HELP  please find this man that rescued me from an elevator today  ##nyc ##fdny ##firefightersoftiktok ##firemenoftiktok ##fyp

♬ original sound - Hailey

這段影片隨即在網路瘋傳，而這位名叫大衛（David）的消防員也透過身邊的人看到這段影片，接著創建抖音帳戶，拍片感謝蘿根的好意，也對她的平安無事感到萬幸。事後，蘿根又拍了新的影片，以答謝救命之恩為由進行邀約，要請大衛喝飲料。

蘿根與大衛一來一往的回應互動引來大批網友熱切關注，也無比期待2人未來能否譜出戀曲。

@hmlogan

##duet with @firefighterbliss this is not even close to my actual reaction to seeing this video pop up

♬ original sound - David
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