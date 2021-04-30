　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美情報總監：若改變戰略模糊表明介入台海　北京會破壞美國利益

▲▼ 美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）。（圖／路透）

▲美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓29日專電

美國國家情報總監海恩斯今天表示，若美國從戰略模糊走向戰略清晰，中國將視此為嚴重破壞穩定。她也認為發生在香港的事，讓台灣更堅定趨向獨立。

海恩斯（Avril Haines）與國防情報局局長柏瑞爾（Scott Berrier）今天出席聯邦參議院軍事委員會一場討論全球威脅的聽證會。

民主黨籍軍委會主席利德（Jack Reed）一開始就針對台灣議題向2人提問，請他們評估若美國改變對台戰略模糊政策，中國與台灣的可能反應。

海恩斯指出，若美國從戰略模糊轉為明確表態願意對台海突發事件進行干預，中國會認為這是「嚴重破壞穩定」（deeply destabilizing）。而這將使中國更堅信美國決意壓制中國崛起，包括透過軍事力量，這可能會導致北京積極破壞美國在全球利益。

利德追問台灣是否會因此更趨向脫離中國時，海恩斯認為是可能的。海恩斯表示，台灣一直在關注香港發生的事，這在一定程度上讓台灣堅定邁向獨立，這是個日趨嚴峻的挑戰。

柏瑞爾則表示，統一台灣是中國國家主席習近平的目標，但不清楚他會決定何時與採取什麼方式。在過去一年裡，解放軍增加在台灣海域與空域周遭的活動。鑑於中國目前正在發生的一切，考量香港、西藏、維吾爾族議題，他認為這都是觀察中國時必須處理的關鍵核心議題。

美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）曾在軍委會聽證會提到中國可能會在未來6年攻台，利德質詢海恩斯對這個時間表的看法時，海恩斯不願公開回應，表示希望能在閉門聽證會上再做進一步說明。

ET快訊
入境旅客、機組員不得搭機捷！鄭文燦：違者最高罰100萬
比香菜可怕100倍！　光看圖片就暈秒想吐：一股殺蟲劑味
吳怡農被揭為搞政治吃相難看　徐巧芯感嘆「何志偉的話」宛如預言
短裙妹被巨型風箏拉上天！　飛行7秒影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

月花30萬養3個小女友　43歲sugar daddy坦言：就是逢場作戲才划算

學者：華府應檢討東亞政策「結束對台承諾」　降低美中開戰可能性

北卡州參議會「28位跨黨派議員」連署聲明：支持台灣參加WHA

華府白宮出現神秘「聲波攻擊」！駐外人員腦震盪　官員疑中俄所為

美中必有一戰？台積電成關鍵爆點　紐時：希望侵犯台灣只是虛構

日本主婦8年「電費0元」激省秘訣曝光！　網卻傻眼：這種人超討厭

文在寅夫婦完成第二劑AZ疫苗接種！提早為下月會晤拜登做準備

美情報總監：若改變戰略模糊表明介入台海　北京會破壞美國利益

文在寅下月29日訪美會晤拜登！南韓是否參加「QUAD」有望成焦點

「AV嫩妻殺富豪」警調查結果曝　被提離婚憂斷金援裸殺

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

田馥甄「溜滑板慘跌重摔」：惜肉如金！　見陳珊妮忍不住狂笑...告狀「她很誤事」

【型男當家】裹好裹滿，鹹香下飯！五分鐘快速上桌！| 金沙蝦球 | 飢餓廚房 | 游星淵 阮紹榮

羅志祥「我真的受夠了」掀「八卦之亂」！　被罵上熱搜第一…工作人員回應：他很無奈

Selina演媽「拒請教Ella」：她當成那樣！　演鬼片自己卻超怕..曝Hebe「想看笑話」

一秒偽出國！「星展新加坡歡樂城」盛大展開 好吃、好玩又好拍

月花30萬養3個小女友　43歲sugar daddy坦言：就是逢場作戲才划算

學者：華府應檢討東亞政策「結束對台承諾」　降低美中開戰可能性

北卡州參議會「28位跨黨派議員」連署聲明：支持台灣參加WHA

華府白宮出現神秘「聲波攻擊」！駐外人員腦震盪　官員疑中俄所為

美中必有一戰？台積電成關鍵爆點　紐時：希望侵犯台灣只是虛構

日本主婦8年「電費0元」激省秘訣曝光！　網卻傻眼：這種人超討厭

文在寅夫婦完成第二劑AZ疫苗接種！提早為下月會晤拜登做準備

美情報總監：若改變戰略模糊表明介入台海　北京會破壞美國利益

文在寅下月29日訪美會晤拜登！南韓是否參加「QUAD」有望成焦點

「AV嫩妻殺富豪」警調查結果曝　被提離婚憂斷金援裸殺

辦過婚宴、媒體採訪！諾富特主管染疫「急追4種人匡列隔離」

月花30萬養3個小女友　43歲sugar daddy坦言：就是逢場作戲才划算

台灣高鐵四度獲公司治理評鑑前5%佳績　搶攻國旅挹注營運

立院三讀藝術品拍賣所得採分離課稅　文藝工作者得參加社會保險

入境旅客、機組員不得搭機捷！鄭文燦撂重話：違者最高罰100萬

狗狗很討厭清耳朵怎麼辦？　3個減敏小撇步幫幫你！

台中西屯房價奇觀！七期買1間房　這條路買10間

爆漿煙燻雞肉火腿＋焦糖洋蔥！行天宮浪人早午餐　不用去海邊就能衝浪　

台東熱氣球繫留體驗免排隊！超過8800名額　5月5日起線上預購

外交特考增「英文組二」報考組別　全英文出題及作答...僅2科例外

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

AV女優慘遭性侵　精神崩潰網擔心

《經濟學人》：台灣是地球最危險地方

印度大壺節　信徒：恆河會保佑我

日女優第一人！「超貧乳」安部未華子確診

印度缺救護車！他們「夾屍3貼」送亡母火葬

「AV嫩妻殺富豪」警調查結果曝

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

母和6歲兒困在鐵窗被活活燒死！驚悚影片曝

下課忘關視訊...男老師「忘情吸雪乳」21秒畫面曝

Yahoo爆再被轉賣！「1400億出售」買家曝

加州史上最大野火　調查8個月揭驚人真相

日富豪AV嫩妻下海片遭起底...嬌嗔畫面曝光！

更多熱門

相關新聞

文在寅訪美會晤拜登時間點出爐！

文在寅訪美會晤拜登時間點出爐！

根據《路透社》、《韓聯社》報導，繼日本首相菅義偉於4月16日訪美會晤拜登後，美國白宮於當地時間29日、南韓青瓦台今（30）日共同發表聲明，表示南韓總統文在寅出訪美國會晤拜登的時間點出爐，將預定在5月21日，屆時將討論北韓（朝鮮）無核化、美韓經濟合作、新冠抗疫、氣候變遷等議題。另外，南韓是否參與由美國主導的QUAD，可能也將成為峰會討論焦點。

台海衝突　美日如何應對？

台海衝突　美日如何應對？

Yahoo爆再被轉賣！「1400億出售」買家曝

Yahoo爆再被轉賣！「1400億出售」買家曝

《經濟學人》：台灣是地球最危險地方

《經濟學人》：台灣是地球最危險地方

高官偷買中國器材　CIA：金正恩震怒處決

高官偷買中國器材　CIA：金正恩震怒處決

關鍵字：

台海戰略模糊美中台美中北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

快訊／台南汽車遭機車撞翻！車門凹陷女乘客慘死

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

房東要她搬離　房客超狂反擊

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

AV女優慘遭性侵　精神崩潰網擔心

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

家長曝「瑞莎教學」照力挺：親教還送體操鞋

案1120「重症陽性」威脅社區　未來3週關鍵

疑妻健身房外遇　夫砸錢跟拍結局尷尬

肯德基限時3天「1元吃蛋撻」

更多

最夯影音

更多
蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎
救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面