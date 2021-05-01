諾富特主管引爆「群聚傳播鏈」　近2個月如行走病毒！3大破口曝

▲諾富特飯店爆群聚感染，陳時中穿防護衣到現場查看狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

諾富特飯店爆群聚感染，繼日前確認一名房務主管（案1120）染疫，指揮中心30日再公布3例本土病例，其中1人為諾富特昨日發燒員工（案1128），另外2人則是送集中檢疫所的餐飲部員工（案1127）及房務部員工（案1129）。其中又以案1120的足跡最讓人擔心。

翻開案1120足跡，週六（24日）上午8：35至9：45分時，他曾出沒在三重站（A2）→機場旅館站，恰巧新北大都會公園當天有舉辦「柯南大型路跑」，活動時間正是早上8：30至下午6時。

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▲案1120足跡曝光。（圖／指揮中心提供）



查看賽前通知，主辦單位也呼籲跑者能搭乘大眾交通工具前往，「當天會場周邊將實施交管，捷運要到哪一站？搭乘捷運中和新蘆線或機場捷運線，前往「三重站」，自1號/1A出口出站即抵達會場唷！」

根據《聯合報》報導，台大兒童醫院院長、感染科權威黃立民認為，飯店確診員工至少感染一、兩個月，直言部分足跡已經進入社區，直言是對台灣社區威脅最大的一次。

由於這次確診者足跡包含台北清真寺、旅館以及桃園舞場，這些都極有可能成為防疫破口，黃立民建議必須要擴大採檢並檢驗抗體，希望不要出現社區內不明感染源案例。