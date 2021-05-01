　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

諾富特主管引爆「群聚傳播鏈」　近2個月如行走病毒！3大破口曝

▲▼陳時中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲諾富特飯店爆群聚感染，陳時中穿防護衣到現場查看狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

諾富特飯店爆群聚感染，繼日前確認一名房務主管（案1120）染疫，指揮中心30日再公布3例本土病例，其中1人為諾富特昨日發燒員工（案1128），另外2人則是送集中檢疫所的餐飲部員工（案1127）及房務部員工（案1129）。其中又以案1120的足跡最讓人擔心。

翻開案1120足跡，週六（24日）上午8：35至9：45分時，他曾出沒在三重站（A2）→機場旅館站，恰巧新北大都會公園當天有舉辦「柯南大型路跑」，活動時間正是早上8：30至下午6時。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲案1120足跡曝光。（圖／指揮中心提供）

查看賽前通知，主辦單位也呼籲跑者能搭乘大眾交通工具前往，「當天會場周邊將實施交管，捷運要到哪一站？搭乘捷運中和新蘆線或機場捷運線，前往「三重站」，自1號/1A出口出站即抵達會場唷！」

根據《聯合報》報導，台大兒童醫院院長、感染科權威黃立民認為，飯店確診員工至少感染一、兩個月，直言部分足跡已經進入社區，直言是對台灣社區威脅最大的一次。

由於這次確診者足跡包含台北清真寺、旅館以及桃園舞場，這些都極有可能成為防疫破口，黃立民建議必須要擴大採檢並檢驗抗體，希望不要出現社區內不明感染源案例。

ET快訊
印度神童最新預言：9月將爆第3波疫情高峰　明年這時才會好轉
諾富特主管引爆「群聚傳播鏈」　近2個月如行走病毒！3大破口曝
瑞星回應「瑞莎帳目不清疑雲」　聲明曝初衷！1承諾被讚爆
中正大學4師生接觸確診者　19堂課名單曝！驚見江宜樺

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

越捷提供旅客免費Fly Safe保險　若染疫每日隔離費理賠1215元

諾富特主管引爆「群聚傳播鏈」　近2個月如行走病毒！3大破口曝

中正大學4師生接觸確診者　19堂課名單曝！驚見江宜樺

上班突然跑回家　竟撞見公公激戰陌生女子！她超苦惱網友卻拍手

我Line故我在！陷入「24小時開機」模式　智慧人生被資本主義掌控

絕美禮生曬「比基尼照」！胸口開大洞…火辣曲線全看光

快訊／中正大學全師生「自主監測14天」　網爆：今天全校去參訪

接觸到確診者了？衛福部推「台灣社交距離APP」讓你安心

親手寫上「媽媽我愛您」　嘉藥外籍生跨海心訴思母情！　

新竹市人最會賺錢！平均綜合所得第1名　「10大富有里」佔4個

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

前所長哽咽「對不起全國警察！」　談監視器被格式化：皆據實以告

厭世臉服務生遇上奧客大鬧餐廳　一言不合就客訴！網笑：好真實

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

越捷提供旅客免費Fly Safe保險　若染疫每日隔離費理賠1215元

諾富特主管引爆「群聚傳播鏈」　近2個月如行走病毒！3大破口曝

中正大學4師生接觸確診者　19堂課名單曝！驚見江宜樺

上班突然跑回家　竟撞見公公激戰陌生女子！她超苦惱網友卻拍手

我Line故我在！陷入「24小時開機」模式　智慧人生被資本主義掌控

絕美禮生曬「比基尼照」！胸口開大洞…火辣曲線全看光

快訊／中正大學全師生「自主監測14天」　網爆：今天全校去參訪

接觸到確診者了？衛福部推「台灣社交距離APP」讓你安心

親手寫上「媽媽我愛您」　嘉藥外籍生跨海心訴思母情！　

新竹市人最會賺錢！平均綜合所得第1名　「10大富有里」佔4個

南部人週末開逛！超療癒「森之市」登場　74攤美食、手作逛到腿軟

越捷提供旅客免費Fly Safe保險　若染疫每日隔離費理賠1215元

南港高級旅館員工「廁所搞不倫」好刺激　月薪2萬打工妹代價大

減肥、健身必吃的5大超級蔬菜　「負熱量食物」芹菜還能消水腫

拒靠「胡瓜兒子」闖星途！胡適安拍火場戲脫水⋯不卸裝原因超敬業

身體出現「6症狀」恐是腎臟快壞了　醫示警：有三高風險暴增

台灣首季GDP成長8％創10年新高！　《彭博》台北分社長：難以置信

諾富特主管引爆「群聚傳播鏈」　近2個月如行走病毒！3大破口曝

瑞莎遭控帳目不清⋯瑞星回應了！　聲明曝初衷「1承諾被讚爆」

印度神童最新預言曝！9月將爆第3波疫情高峰　明年這時候才會好轉

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

即／中正大學全校自主監測14天　網：今天全校去參訪

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

絕美禮生曬「比基尼照」！胸口開大洞

中正大學4師生跟確診者晚餐　19堂選修課名單曝

接觸到確診者了？衛福部推「台灣社交距離APP」讓你安心

環抱巨乳閨蜜「捧奶幫遮點」！妹頭全裸自拍貼IG

上班突然跑回家　竟撞見公公激戰陌生女子

家長曝「瑞莎教學」照力挺：親教還送體操鞋

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

取貨時「店員問1句」超困擾！過來人有感

案1120足跡「疑與柯南路跑重疊」　當天湧8千人

諾富特主管引爆「群聚傳播鏈」　3大破口曝

女神挺瑞莎：「台灣體邪當米蟲才是常態」

最新梅雨報到時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

更多熱門

相關新聞

台北關8名員工諾富特用餐　關務署：正了解狀況

台北關8名員工諾富特用餐　關務署：正了解狀況

這兩天諾富特爆發疫情感染，而4月19日台北地檢與桃園地檢派員到關務署台北關參訪，中午北檢、桃檢與關務署人員一起到諾富特午餐（Buffett），據了解台北關有7人參加，加上1位關務署人員共8人；關務署表示，待事件後續更清楚再進一步說明，目前暫不對外回應。

4／15至4／28赴諾富特「機組員匡列隔離」！

4／15至4／28赴諾富特「機組員匡列隔離」！

急追案1120足跡！陳時中最新說明

急追案1120足跡！陳時中最新說明

諾富特主管染疫　急追4種人匡列

諾富特主管染疫　急追4種人匡列

醫憂案1120「釀第二波感染」：風險不亞於部桃！

醫憂案1120「釀第二波感染」：風險不亞於部桃！

關鍵字：

諾富特

讀者迴響

熱門新聞

鬼澤CP 8年了！鬼鬼曬照喊話玉澤演勾回憶殺

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

中正大學1教師3學生與確診個案共進晚餐

即／中正大學全校自主監測14天　網：今天全校去參訪

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

驚悚畫面曝！女高中生遭公車撞死　同學直擊嚇傻

16歲女學霸遭輾亡　父：公車靠著妹妹停下

脫褲請女下屬吃吃　他辯：菸頭掉進褲幫滅火

高一女赴美進修卻被撞死　父痛：整條馬路都是屍塊

台中女高中生遭撞死　司機：只有2個選擇

「西藏冒險王」屍檢結果大逆轉

手掌2位置泛紅！出現4症狀＝「肝臟不行了」

抬頭驚見一線生雞！挺大圓肚休息

瑞莎拗她來教台灣選手！「閨蜜教練」背景超狂

直擊持修20分鐘密集面交3人買真愛

更多

最夯影音

更多
清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇
撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面