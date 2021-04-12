實現祭品文！女議員零下5度攻頂玉山　穿國旗比基尼上衣秀身材

▲彰化縣議員劉惠娟登玉山穿國旗比基尼上衣拍照。（圖／彰化縣議員劉惠娟提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員劉惠娟，8日清晨登上玉山主峰，高興的帶著國旗拍照，受到網友的熱情回應後，再附上穿國旗比基尼上衣，玲瓏有緻的曼妙身材一覽無遺，這真的是「辣阿」，劉惠娟笑著說，這是送給自己50歲生日禮物，也希望往後為民服務之餘，都能保有健康的身體，更感謝所有出現在生命中的貴人。

劉惠娟po文指出，謝謝所有出現在我生命中的人， 時常覺得自己是個幸運的人，無論何時何處總有人給我幫助與關懷，送給自己一個遲來的生日禮物！夢想之最「玉山我來了」。

劉惠娟說，這是她二度攻頂，第一次是在2016年，今年原本選在3月8日生日前後，後來因為登記時間的關係，只能延到4月，但為了要攻上玉山，早已準備好有半年的時間，每天強迫自己走環山步道，到前一天要出發時，拿比基尼出來跟丈夫報備要穿著它拍照，結果他只笑笑，那就表示「默許」。

劉惠娟一行人7日下午出發，當晚入宿排雲山莊，凌晨2點30分由資深領隊帶隊出發，一路上聽從指示慢慢地行走拍照，3個半小時後到達主峰已經天亮了，大家興致非常高昂，連同行的女兒都想看她換上比基尼，但天氣真的冷颼颼，零下5度C風又大，用很快的速度換下衣服擺pose，前後不到5分鐘，換來的卻是興奮的鼓掌叫好。

劉惠娟說， 她有「承諾」網友，若點閱超過500個讚10次分享，就會來張不一樣的照片！比基尼照片一po出，果真「辣」翻了，按讚數又翻倍成長，要給自己最美麗、最美好、最有紀念意義的50歲生日禮物。

劉惠娟期許，在時空的隧道裡，人生只是一瞬間，五十年的光陰，半個世紀的年輪，因為一點衝動、一點巧合，所以再訪台灣之最「玉山」！人生是一場無止盡的闖關遊戲，在不同階段遇見了不同的挑戰，感謝所有出現在我生命中的貴人。