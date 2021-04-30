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點名吳釗燮「台獨頑固分子」　國台辦：審判絕不會缺席

▲▼外交部長吳釗燮接受外媒專訪。（圖／外交部提供）

▲外交部長吳釗燮日前以視訊方式，接受外媒專訪，發表的言論被國台辦視為「台獨挑釁」。（圖／外交部提供）

記者陳政錄／北京報導

外交部長吳釗燮日前接受英媒專訪，表示「中國政府沒有一天統治過台灣，這是事實更是現狀」。大陸國台辦30日回應稱，正告吳釗燮等「台獨」頑固分子，大陸方面堅決打擊「台獨」分裂勢力的決心和意志堅定不移，將採取一切必要措施予以嚴懲。

國台辦發言人馬曉光還補充，「正義審判可能遲到，但絕不會缺席。」　

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光4月28日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

吳釗燮是在接受英國《Sky News》電視台駐北京亞洲特派員Tom Cheshire視訊專訪時，做出上述表示。他說，「中國持續向國際社會謊稱台灣是中華人民共和國的一部分，但事實上中國政府沒有一天統治過台灣，這是事實，更是現狀。」

吳釗燮還表示，台灣維持自由民主現狀的政策，溫和、踏實且負責，已廣獲國際間高度肯定與讚揚。他並提到若中共武力犯台，將對全球帶來顛覆性影響，另一方面，台灣作為民主燈塔，吸引更多人士嚮往自由民主制度，使中共威權統治備感威脅。

對於吳釗燮的說法，馬曉光於30日做出回應，重申「中台灣是中國的一部分」這個既定立場。並強調「兩岸同屬一個中國，中國的主權與領土完整從未分割也不容分割，是任何人任何勢力都無法改變的。」

馬曉光還說，吳釗燮顛倒黑白，混淆視聽，暴露民進黨及「台獨」分裂勢力甘當反華勢力棋子、製造兩岸對抗的伎倆，再次表明他們的謀「獨」挑釁是危害台海和平的根源。

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