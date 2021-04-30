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西藏冒險王遺體尋獲！疑遭友人殺害　屍檢結果出爐

▲網名為西藏冒險王的王相軍生前擁有超150萬粉絲，為記錄冰川意外身亡。（圖／翻攝西藏冒險王微博）

▲網紅「西藏冒險王」為記錄冰川意外身亡。（圖／翻攝西藏冒險王微博）

記者郭家榮／綜合報導

本名王相軍的網紅「西藏冒險王」在探險途中掉落冰川遇難，有民眾在冰層下發現一具屍體，後來經家屬辨認以及DNA檢驗比對，確定該死者為落水失蹤的王相軍。網路上謠傳王相軍死因是遭同行友人殺害，根據那曲市公安司法鑑定中心及法醫調查鑑定結果，確認是落水後高墜死亡，並非外界猜測有他人介入。

▲▼西藏冒險王墜落冰川死亡、西藏、冰川。（圖／翻攝 西藏冒險王微博）

▲西藏冒險王在探險冰川時意外墜落身亡。（圖／翻攝 西藏冒險王微博）

本名王相軍的網紅「西藏冒險王」在探險途中掉落冰川遇難，有民眾在冰層下發現一具屍體，後來經家屬辨認以及DNA檢驗比對，確定該死者為落水失蹤的王相軍。網路上謠傳王相軍死因是遭人殺害，根據那曲市公安司法鑑定中心及法醫調查鑑定結果，確認是落水後高墜死亡，排除他殺。

▲▼西藏冒險王墜落冰川死亡、西藏、冰川。（圖／翻攝 西藏冒險王微博）

▲西藏冒險王曾探險過的冰川。（圖／翻攝 西藏冒險王微博）

網名西藏冒險王的王相軍熱愛冒險，對記錄冰川變化情有獨鍾，常外出挑戰冰川探險，在影音平台上有超過150萬粉絲，他所拍攝的冰川照片甚至被聯合國教科文組織引用。不過王相軍在2020年底的拍攝過程中跌落冰川瀑布，網路上傳言是旅途中與同行夥伴小左爭執而遭殺害，網友也試圖從失足前的影片和小左的反應中找到可疑的蛛絲馬跡，例如詭異對話或拒絕聯絡的推論。

▲▼「西藏冒險王」王相軍屍檢結果，確認為失足落水，從29公尺瀑布墜落身亡。（圖／翻攝自微博）

▲西藏冒險王確定為失足落水，從29公尺瀑布墜落身亡。（圖／翻攝自微博）

警方調查後雖初步排出他殺的可能，不過一直到近期尋獲疑似王相軍的遺體，經過經家屬辨認以及DNA檢驗比對，確認死者為王相軍。那曲市公安司法鑑定中心也在家屬代表及專業法醫見證下，對屍體進行解剖檢驗，綜合鑑定結論與調查情況，排除他殺，確定王相軍在落水後從29公尺高的瀑布墜落死亡。

西藏自治區嘉黎縣公安局也發布通報指出，網路上有關王相軍死因的傳言皆非事實，也無法律依據，如逕行造謠傳播，將依法追究法律責任。

▲▼西藏冒險王墜落冰川死亡、西藏、冰川。（圖／翻攝 西藏冒險王微博）

▲西藏冒險王的紀錄與故事將繼續協助科學家與冒險家研究、挑戰冰川。（圖／翻攝 西藏冒險王微博）

王相軍曾花7年時間徒步70多座冰川，記錄冰川融化的景象，並在2019年12月6日出席第25屆聯合國氣候變化大會，向全球氣候專家分享多年來拍攝冰川的照片，為全球氣候變化奉獻己力。如今，王相軍確定在最鍾愛的冰川探險中意外結束生命，他留下的各種照片與紀錄，都將繼續提供往後的科學家、探險家對冰川有更多的研究與了解。

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