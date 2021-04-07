死要面子！120kg男癱在「栗松溫泉」求援謊報70kg　 拖4小時下山

▲120公斤男子於栗松溫泉體力不支，同行女子替他報案求救時少報體重數字，僅稱「男子70公斤」，因而延誤救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

台東縣栗松溫泉日前發生一起山難，一位男子到現場後體力不支、癱在現場，緊急報案求助，沒想到救難人員抵達現場時整個傻眼。因為這位遇難的男子愛面子，明明體重高達120公斤不說，竟然跟救難人員謊稱只有70公斤，導致人力不足、延誤救援時間。

有最美野溪溫泉之稱的「栗松溫泉」近期爆紅，吸引許多遊客前往朝聖。近日一位體重120公斤的男子到此，沒想到最後體力透支無法下山，打電話報警求援。不過男子因為愛面子，不願透露自己的真實體重。

▲栗松溫泉被稱之為全台最美野溪溫泉。（圖／翻攝台東觀光旅遊網）

搜救人員透露，他們接到電話是一位女子打來的，女子在電話中宣稱「一位70公斤男子體力不支」，他們覺得體重不算重，於是派出6人小組前往。到入口時再度打電話確認，這時女子改口變「90公斤男子」，搜救人員這時無言，但認為90公斤勉強還行，仍直接前往現場。

沒想到抵達現場才發現，體力不支的男子光目測體重就破百，搜救人員再次詢問受困男子，這時他才老實的說自己120公斤。但搜救人員秉持著「不管幾公斤，還是要救」的原則，連拖帶拉的把男子綁在他們身上拖行、其他隊員在後面用推的，最後原訂1小時半的救援路程，花了4小時才完成。