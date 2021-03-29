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身價5000億！56歲「捷克首富」墜機身亡...同機還有4人罹難

▲▼捷克首富彼得．凱爾納（Petr Kellner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲捷克首富凱爾納（Petr Kellner）擁有金融、電信、工程和保險PPF集團，該集團在全球擁有94,000名員工。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者高琳景／綜合報導

美國阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）的尼克冰川（Knik Glacier）於27日發生一起直升機墜機意外，造成5人死亡、1人重傷，其中捷克首富彼得．凱爾納（Petr Kellner）不幸在此次意外中身亡。

根據《路透》報導，凱爾納所創立的「PPF集團」於今日發布聲明表示，「我們以哀痛的心向大家宣布，3月27日在阿拉斯加山區所發生的直升機事故中，PPF集團的創始人兼老闆Petr Kellner不幸身亡。」

對此，捷克總理安德烈．巴比斯（Andrej Babis）於推特發文哀悼，「這是很令人難以置信的悲劇，我感到很抱歉。」據《福布斯》（Forbes）估計，現年56歲的凱爾納其身價約有175億美金（約新台幣5000億）。

據了解，尼克冰川是飛行的最佳地區，夏天則是民眾遠足和划船旅行的觀光勝地。而該架直升機載著欲前往偏遠地區滑雪的遊客，然而卻在途中發生意外，造成2名滑雪導遊、3名遊客和1名飛行員死亡，其中包括熱愛滑雪的凱爾納。

PPF主要在歐洲、亞洲和美國的金融、電信和媒體等領域發展，甚至在去年收購了中歐媒體企業。2020年，PPF資產總額高達440億歐元（約518億美元）。

 
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