爸媽很忙！　台東縣政府規劃臨托來幫忙

▲ 台東縣政府社會處規劃臨托來幫忙臨時有事無暇照顧0-6歲幼兒的父母。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在養育孩子過程中，照顧者常面臨工作、家庭、育兒，蠟燭多頭燒的狀況，為提供縣內育有0-6歲幼兒的家長照顧者喘息服務，台東縣政府社會處特於縣內社會處所轄4個社福中心及公私協力托育資源中心，辦理臨托服務，規劃臨托空間及提供合格托育人員，讓家長依需求預約使用，享受安心托兒服務，縣府即將開放網路報名招募臨托保母，歡迎影熱誠的您加入。

社會處指出，現代工商社會父母無法隨時陪在幼兒身邊，再加上顧慮到祖父母年邁，沒有體力照顧小孫子，社會處開辦臨托媒合服務，希望能夠幫助家長在工作與家庭兩者間獲得喘息服務。除原居家式托育服務管理辦法規定之在宅和到宅之臨托形式外，社會處秉持縣長饒慶鈴｢開放、整合、創新｣之施政理念，開放公有社福中心及托育資源中心場地，整合台東縣既有托育人力，運用創新技術-｢學齡前幼兒數位化LINE智慧平台｣，規劃以手機APP媒合家長與托育人員間的臨托需求，使臨托服務更便利，托育服務在升級。

社會處表示，近日即將開放網路報名招募臨托保母，採電話報名及紙本報名，讓我們與寶貝一起快樂成長!網路報名：n4178@taitung.gov.tw，電話報名：(089)345106分機268羅小姐，紙本報名：請送至台東縣各社福中心或托育資源中心(親子館)或台東縣政府社會處兒婦科(台東市桂林北路201號)。



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