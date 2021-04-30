串聯市區周邊交通　台東太平溪右岸水防道路開工

▲▼ 台東太平溪右岸第三段工程今開工，縣長饒慶鈴及建設處長許瑞貴前往視察 。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為未來20年長遠交通發展，推動「太平溪右岸一路通」計畫，其中馬蘭橋以北一路通至日光橋堤防工程去年底動工，30日上午舉行太平溪卑南右岸一號堤防工程開工儀式。縣長饒慶鈴表示，未來預計明年底或後年初卑南到台東太平溪右岸一路通完工後，將可分流紓解台東市區往縱谷地區的交通狀況，讓民眾或駕駛人多一項選項。

饒慶鈴指出，台東市與卑南鄉人口約佔全縣6成，為均衡地方發展，便利的交通是首要條件，台東卑南一路通計畫全長約9.5公里，起點太平橋、終點新豐里橋，今天開工的第三段堤防工程為長度1公里的水防道路，工期預定明年5月完成。為讓地方更方便使用，除中央全額補助工程總經費1億多元外，縣府增加縣預算3千萬元擴充道路串連利家工業區辦理中，明年中完成馬蘭橋至南王橋完成串連，提供民眾與遊客用路使用。

饒慶鈴表示，台東卑南一路通計畫第一段(太平溪右岸一路通中華路以下東海國宅旁)工程經費約4千萬元由縣府自籌，預定今年5月8日完工通車，縣府已召開道路命名協調作業，暫定命名「仁義南路」，另外，已通車的東49-1縣道，未來也將暫定命名為「新生北路」。從第一段經費縣府自籌開始，已經獲得的馬蘭橋上游2件工程含用地經費3.1億元，接續爭取康樂橋到第一鐵路橋段經費2.3億元預算中央3月初審通過，核定應指日可待，累計將投入預算已累計至6.1億元，已請建設處加速各項作業，超前準備。



►捕蚊燈超優惠



►二手票券豐富你的生活