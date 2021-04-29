溫馨五月第一天　饒慶鈴邀鄉親造訪圖書館重拾「博雅生活」

▲ 台東縣長饒慶鈴邀鄉親造訪文化處圖書館重拾「博雅生活」。（圖／記者漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

提前歡慶母親節，台東縣政府文化處於5月1日(六)將一連辦理三場次親子共讀與講座活動，場場精彩可期，縣長饒慶鈴歡迎大小朋友們，在溫馨五月的第一天，跨出門造訪圖書館參與藝文閱讀系列活動，2021年選擇以不一樣的方式，讓自己重拾做一個博雅生活的人，

首登場為上午9點到11點於文化處圖書館戶外廣場舉辦的「母親節專屬閱讀闖關-世界上最強壯的媽媽」親子共讀，結合母親節慶與週六童言童語，以繪本導讀出適合幼兒的聽說讀寫玩，有趣的闖關閱讀活動設計，用故事接龍訓練幼兒理解及推理能力，和媽媽一起同心協力搬運東西，促進幼兒大肌肉、小肌肉發展，最後完成借滿12本書「與最愛的媽咪一起看書」任務關卡，即可獲贈精美禮物帶回家！

當日中午，饒慶鈴將與台東青年文化觀察團、原住民青年文化觀察團，共識共讀嚴長壽先生「我所嚮往的生活文明」新書。饒慶鈴表示，我與大家一樣非常關注台灣的未來，而台東人所嚮往的生活文明會是怎樣的一個樣貌，面對挑戰如何於人群中脫穎而出，期望用最貼近年輕人的語言角度，談談分享面對未來挑戰的觀點。

下午2點30分文化處與天下文化將在台東桂田酒店5F國際劇院合辦「2021最新願景力作，我所嚮往的生活文明」講座活動，邀請作者嚴長壽先生與臺東朋友們分享，書中論述疫情翻覆了世界原本的安定，卻也是我們脫胎換骨「轉大人」的契機。

文化處邀請鄉親們帶著自己的知識與經驗參與活動，知識可以連結，透過交流，人跟人之間也可以連結，透過閱讀能連結更大的世界、成為更好的人，而這樣的信念透過一場場的講座、共讀互動發酵，一起迎接溫馨五月的好馨情，也培養出下一代的嗜書人。

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