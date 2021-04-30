瑞莎用熱情教學！「最後一個」離開體操館　女兒淚喊：媽媽快回家





▲瑞瑞莎自費逾300萬主辦「2021瑞星盃韻律體操菁英大獎賽」。（圖／翻攝瑞莎臉書）

記者施怡妏／綜合報導

藝人瑞莎為烏克蘭前韻律體操國手，近年來積極培育台灣體操選手，更自掏腰包帶選手出國比賽，沒想到有網友在Dcard論壇對她指控，包括撿其他教練心血、挖角各地方辛苦訓練選手等，學生的姐姐就跳出來替她說話，大家都是自願離開跟隨瑞莎，看得出瑞莎是以熱情在做事，且每次都是最後一個離開體操館。

網友在PTT發文，轉發學生姊姊「林心」在Dcard上的回覆，妹妹一直都跟隨瑞莎學習，只是想把看到的真相說出來，妹妹和家人都是自願離開武漢國小，繼續跟隨瑞莎練習韻律體操，因為武漢國小之前根本沒有合格的韻律體操教練，「瑞莎並沒有要求我們跟她離開，我家和其他小朋友的家庭， 都是自願的」，加上武漢國小負責體操的人都很難相處，家長們都很感冒。

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有網友指控「桃園市府補助款300萬只落在瑞莎學校」，姊姊表示，300萬並不是給瑞莎，是給學校增設備，任何學校的小朋友可以去報名練習，跟成績沒有任何關係，家人也有捐錢給基金會，但從來沒要求過要看明細，「因為我們很清楚這些錢去哪裡」，聘請教練， 購買道具， 場地租金， 小朋友的訓練服，辦比賽， 比賽服等都需要錢。

▲瑞莎與4歲女兒Nika。（圖／記者李毓康攝）

姊姊回憶，去接妹妹下課時，瑞莎都是最後一個離開體操館的人，「她也有一個4歲半女兒，她們常在體操館視訊，女兒常哭著要媽媽趕快回家」，其他體操隊的目的是想要多一點學生，增加後援會的收入，但瑞莎是想要把這個運動推廣到全台灣，不過這麼優秀的人出現，把焦點榮耀都搶走，難免會被閒言閒語。

對於瑞莎的努力姊姊給予支持，只能說其他體操隊的人可以繼續酸，但他們也只能酸而已，並不會停止瑞莎的熱情與發展這個運動的決心，「我相信會有人出來攻擊我寫的這些，不過我也不在乎，我妹妹練習得很開心，我也覺得她跟著瑞莎會有前途，我也覺得正確的事情要繼續做，不管那些嫉妒的人如何攻擊你」。

▼學生姊姊力挺瑞莎。（圖／翻攝自PTT）