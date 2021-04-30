姪子讀國中「一班30人、共13班」　少子化嚇呆他：跟以前差900多人

▲原PO聽到姪子學校一班只30人、一共13班，才真的對少子化嚴重有感。（示意圖／記者林世文攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著大環境改變，台灣面臨少子化問題，可是平時一般人其實感受不大。就有一位網友在PTT的Gossiping板上發文，說姪子現在是國一生，他一聽說一班學生30人，一共13個班，才驚覺少子化真的很嚴重，「以前我們班一班50人，一個年級大概26個班。」算一算每個年級大約少了900多人，讓他覺得很可怕。

這位網友發文問卦「現在國中一個班只剩30人？」文中表示，「我聽我哥講的啦！他兒子國一，一班只有30人，教室突然變得很寬。」原PO聽到哥哥這樣講，整個大吃一驚，「我嚇到，少子化少成這樣？」說以前他們一班都有50個人，一個年級大概26個班，「同一間學，他們現在一班30人，13個班……」

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實際算算看，「50x26-30x13=910人」，讓原PO也不禁直呼「每個年級少了910人」，少子化的情形真的太可怕。貼文一出，就有人也直嘆，「30個其實算多」、「我教到的國中班級都頂多20人」、「我看過幾次不同朋友孩子的班級照，慘！班花都選不出來。」

其他網友則紛紛表示，「現在熱門學校大概25-30」、「以前35上下、20班，啊現在25上下10-15班，才沒幾年」、「還好吧？我身邊有生的真的是少數，現在公司裁人不手軟，工時又靠北長，生小孩真的是虐待自己，人資還拼命壓薪水」、「小學一個年級只有8班。」

不少人則是想起自己還在讀書時的熱鬧情況，「以前國中一班52人，座位都擠到教室門邊了，垃圾桶就在身後」、「我6年級，以前真的人多熱鬧，畢冊超級厚的一本」、「一班30人反而比較正常。以前一班50人。導師最好有空管那麼多人」、「少子化就2000左右開始浮現，現在只是在反映20年前埋下的因；以前課本還會強調人口紅利，那時還不懂有什麼差。」