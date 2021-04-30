煮泡麵沒蛋了！他突冒idea「加這1樣」發現新天地：彷彿吃到蛋花

▲不少人吃泡麵必加一顆雞蛋。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

簡單方便的泡麵是懶人救星，若再加點配料，絕對讓人超滿足，其中最常見的就是一定要加一顆雞蛋！就有一位網友發文，說他前陣子想煮泡麵，卻發現雞蛋居然沒了，「瞬間覺得那碗泡麵黯然失色。」後來他突發奇想，加入另一樣東西，成果讓他驚呼「最後那碗泡麵讓我彷彿吃到雞蛋之感，太神奇了@@！」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「煮泡麵沒有雞蛋的話大家都改加什麼？」文中表示，當時他看到雞蛋沒了，就想說乾脆加「牛奶」。沒想到牛奶煮沸後，蛋白質變得像是蛋花一樣，而且他在吃泡麵時，還真的像是有吃到雞蛋一樣，一秒被這個味道圈粉，「下次沒有雞蛋我就要加牛奶了！快樂！」

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▲原PO加牛奶之後，發現另一個新世界。（示意圖／Pixabay）

原PO就好奇問其他人，「大家如果發現想煮泡麵沒雞蛋的話，會加什麼填補這個空虛勒？」貼文一出，網友們紛紛留言，「加豆漿，豆漿也是蛋白質」、「布丁，布丁也是蛋做的」、「起司片，剛好也耐放」、「貢丸、豆腐、蝦子、豬肉、雞翅、蛤蜊，隨意從冰箱挖一種還有的出來」、「青菜或豆腐。」

還有人直呼，絕對不吃沒有蛋的泡麵，但也很好奇加了豆漿的泡麵吃起來如何，「雞蛋太重要了吧」、「怎麼可以沒有蛋」、「加豆漿太酷了吧@@！好吃嗎」、「我會因此特別出門買蛋XD」、「會因此出門買蛋+1或乾脆不煮」、「無法接受沒有蛋，除非是麻油或乾拌麵那種。」也有網友提醒，「牛奶和豆漿要關火後5-10分鐘加，不然變嘔吐物。」