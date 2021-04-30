「鳳梨台灣隊」在日本九州超市上市　黃偉哲錄製影片大讚美味保證品質！

▲台南市長黃偉哲以錄製影片方式，向日本民眾大力宣傳「鳳梨台灣隊」的新鮮鳳梨，在日本九州永旺（Aeon）超市新鮮上架。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲積極行銷台南農產不遺餘力，多次為台南鳳梨代言，行銷活動從台灣尾到台灣頭，向台灣民眾推銷鳳梨酸甜好滋味！黃偉哲再次出擊，用出國比賽的興奮心情，以錄製影片方式，向日本民眾大力宣傳「鳳梨台灣隊」的新鮮鳳梨，在日本九州永旺（Aeon）超市新鮮上架！





台南市長黃偉哲表示，2016年台南與熊本都遭逢地震災難，兩地互相扶持走過重建，也因此有著特別深厚的情感，這次特地選在日本九州永旺（Aeon）超市上架的「鳳梨台灣隊」鳳梨，被放置在最顯眼最好的位置，吸引日本顧客的眼光。





市長黃偉哲在影片中強調，鳳梨富含天然膳食纖維鮮甜多汁，在台灣又有代表福氣好運連連的意思，此刻終於來到日本上市，請大家一定要多多支持，並期待大家吃了好運一直來。



黃偉哲同時也化身鳳梨代言人，在影片中為日本朋友介紹鳳梨的洗選及包裝流程，對「鳳梨台灣隊」的鳳梨品質掛保證，並親身示範削鳳梨及一口又一口地品嚐美味鳳梨。





市長黃偉哲及市府相關南瀛公司余清永總經理，經過3個月的溝通過程加上出口商沅樸創意行銷公司努力合作，幫台灣鳳梨經由永旺九洲株式會社部長江口弘明協調下進入日本第1大，世界第10大的永旺零售集團門市，建立長期銷售管道。

▲台灣鳳梨在日本永旺超市的銷售狀況。



另外：市府新聞及國際關係處也透過日本友誼市及友好的日本媒體，將行銷鳳梨的影片，在日本超過20家平面、電子及網路媒體曝光，並加上遍及九州的66家大型商場及181家大型超市電視牆中播出，邀請日本朋友一起來品嚐「鳳梨台灣隊」的鳳梨好滋味，用行動支持台日的友好交流！

維持30分鐘強勁吸力

