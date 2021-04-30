和順工業區廠商協進會理事長陳文祥　買5千斤鳳梨挺農民做公益

▲台南市和順工業區廠商協進會理事長陳文祥買約5千斤鳳梨，分別捐贈行政院及衛福部防疫中心，向防疫英雄致敬表達謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南台灣鳳梨進入盛產期，台南市和順工業區廠商協進會理事長陳文祥支持台南關廟小農購買約5千斤鳳梨，同時做公益，分別捐贈行政院及衛福部防疫中心，向防疫英雄致敬表達謝意。

陳文祥表示，新冠肺炎爆發後，台灣防疫有成、享譽國際，證明了台灣自身的醫療實力，以及堅實的防疫能力，許多在台生活的外國人透過社群媒體、拍影片大讚台灣，台灣最美的風景依然還是人心。

陳文祥非常感謝衛福部在防疫中的部署、第一線防疫人員的付出，防疫成效有目共睹。目前正值南台灣鳳梨盛產期，陳文祥支持台南關廟小農購買約5千斤鳳梨，同時做公益，分別捐贈行政院及衛福部防疫中心，向衛福部防疫人員表達謝意，為抗疫夥伴加油。

台灣鳳梨不僅產期長、品種選擇多，且肉質鮮美、細緻多汁，風味及口感俱佳，果肉並富含醣類、維生素B、C、礦物質及膳食纖維等，炎炎夏日來上一口酸甜多汁的鳳梨，讓人暑氣全消。

陳文祥說，雖無法站在第一線守護台灣，廠協會盡最大努力做好防疫需求，成為防疫英雄的最佳後援，也希望大家配合政府防疫政策，祈願所有人都能平安健康。

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