　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度7天增210萬例！活死人全躺街頭　日本東京奧運前疫情再起

▲▼ 印度新冠災情慘重，空地被拿來建置臨時火葬場，有呼吸問題的染疫者躺臥等待氧氣。（圖／路透）

▲印度新冠災情慘重，有呼吸問題的染疫者躺臥等待氧氣。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度疫情肆虐嚴重，醫療體系崩潰、各處火葬場超載緊急加開的情況下，WHO專家警告，實際染疫人數恐怕是官方統計的20至30倍，估計最多達到5.3億人。此前不久日本才宣布第三次「緊急事態宣言」，標誌著日本疫情再起，抗疫再次受挫。Podcast節目《宇宙人外信》本集重溫2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的重要單字，包括居家隔離和隔離檢疫的不同。

▲▼ 印度新冠災情慘重，空地被拿來建置臨時火葬場，有呼吸問題的染疫者躺臥等待氧氣。（圖／路透）

▲▼大量病患增加和病故者遺體不斷堆疊，空地被拿來建置臨時火葬場，有呼吸問題的染疫者躺臥等待氧氣。（圖／路透）

▲▼ 印度新冠災情慘重，空地被拿來建置臨時火葬場，有呼吸問題的染疫者躺臥等待氧氣。（圖／路透）

印度上周連續單日新增20萬例確診後，自上周末至今病例更暴增為連續單日突破30萬例，許多關於印度當地的醫療體系崩潰、大量遺體超載火葬場，以及許多令人心酸的畫面皆在推特和臉書上頻頻被轉發，足以讓各國一瞥印度當地的嚴重情況。

事實上，印度不僅屢屢傳出醫院拒收重症病患，供氧的協調系統也進入全面混亂，許多民眾無法再依賴醫院供氧，必須騎車上街搶買氧氣瓶；然而騎著車的並不都是等著帶物資回去救命的，也有人是兒子和女婿載著母親上街騎行20多公里就為了尋找火葬場，而三貼夾在中間，正是已經染疫身亡的母親。

▲▼日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相菅義偉日前宣布第三次緊急事態宣言。（圖／達志影像／美聯社）

儘管疫苗已經問世一段時日，但世界距離正常仍難見盡頭，中英日韓四聲道Podcast節目《宇宙人外信》本集討論到印度供氧系統的缺乏，以及日本宣布的「緊急事態宣言」和他國的「緊急狀態」（state of emergency）有所不同；加上台灣近日華航機師接連確診引起的疑慮，正好重溫「居家隔離」、「居家檢疫」以及「自主健康管理」三者的不同。

▲▼美國總統拜登,Joe Biden。（圖／路透）

▲美國總統拜登指出，美國疾病控制與預防中心（CDC）已更新防疫指南，針對接種疫苗者放鬆防疫限制。（圖／路透）

美國總統拜登日前宣布，在美接受輝瑞（Pfizer）或嬌生疫苗接種，兩劑都已接種完成者，在遠離大量人群的前提下，能脫下口罩在戶外活動，也能和友人進行小型的聚會，但在室內仍需配戴口罩。疫苗接種完成的人，無疑在之後的各類活動上所受的限制會更寬鬆，但仍必須做好適當的防疫。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

★來IG找我們玩吧：宇宙人外信★

ET快訊
「AV嫩妻殺富豪」警調查結果曝　被提離婚憂斷金援裸殺
張誌家宣告「職業生涯」再起！　12年沒碰棒球現況曝光
快訊／校門前遭公車猛撞！台中女高中生「無呼吸心跳」
以色列篝火節看台崩塌至少38死103傷　「人群恐怖踩踏」影片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

文在寅訪美會晤拜登時間點出爐！南韓是否參加「QUAD」有望成焦點

「AV嫩妻殺富豪」警調查結果曝　被提離婚憂斷金援裸殺

印度7天增210萬例！活死人全躺街頭　日本東京奧運前疫情再起

中國2鄰國爆「邊境砲擊」！居民抱頭逃難影片曝　至少80人傷亡

以色列篝火節看台倒塌至少38死103傷　「人群恐怖踩踏」影片曝光

Twitch經典迷因「KEKW」本人過世！　魔性笑聲成絕響

第一人！日本「超貧乳」女優確診　AV界神經繃緊

杜特蒂：雖欠中國很多感謝　但國家利益不能讓步

密封鐵窗奪命！　鄰居目睹「母和6歲兒」活活被燒死

世衛警告歐洲：印度疫情危機可能發生在任何地方

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

田馥甄「溜滑板慘跌重摔」：惜肉如金！　見陳珊妮忍不住狂笑...告狀「她很誤事」

【型男當家】裹好裹滿，鹹香下飯！五分鐘快速上桌！| 金沙蝦球 | 飢餓廚房 | 游星淵 阮紹榮

羅志祥「我真的受夠了」掀「八卦之亂」！　被罵上熱搜第一…工作人員回應：他很無奈

Selina演媽「拒請教Ella」：她當成那樣！　演鬼片自己卻超怕..曝Hebe「想看笑話」

黃子佼「希望把妳嫁掉」…Lulu：現在有人追　揪巨蛋級歌手直擊婚禮「最壞就我們唱XD」

文在寅訪美會晤拜登時間點出爐！南韓是否參加「QUAD」有望成焦點

「AV嫩妻殺富豪」警調查結果曝　被提離婚憂斷金援裸殺

印度7天增210萬例！活死人全躺街頭　日本東京奧運前疫情再起

中國2鄰國爆「邊境砲擊」！居民抱頭逃難影片曝　至少80人傷亡

以色列篝火節看台倒塌至少38死103傷　「人群恐怖踩踏」影片曝光

Twitch經典迷因「KEKW」本人過世！　魔性笑聲成絕響

第一人！日本「超貧乳」女優確診　AV界神經繃緊

杜特蒂：雖欠中國很多感謝　但國家利益不能讓步

密封鐵窗奪命！　鄰居目睹「母和6歲兒」活活被燒死

世衛警告歐洲：印度疫情危機可能發生在任何地方

國中妹慘死15年託夢訴冤！家人自爆關鍵對話　快破案竟遭逆轉

長髮姊妹走在前面！他奔上前「盡情狂搓」　隔天改對媽媽出手

國中妹慘死家中含冤19年　懸疑！警欲重查被嬤嗆：不要辦

佛像前赤腳踩到蜈蚣　人妻嚇壞「我家在5樓」！網曝被咬痛6小時

宣布懷男寶！公公洗腦「要割包皮」纏5年　人妻崩潰：你兒子也沒割

不怕淋成落湯雞！「落雨小幫手」App提前30分鐘預告降雨

落跑畫面曝！國中女趁媽買早餐拔腿跑　變裝跳上機車…已失聯5天

今天最後一天！不敵疫情　七堵86年台菜餐廳「國富飯店」結束營業

300年古剎六甲龍湖巖大湖乾涸見底　神明允筊同意清淤

「嘉義極光」哈密瓜銷量好　坊間出現仿冒標籤

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

國際熱門新聞

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

AV女優慘遭性侵　精神崩潰網擔心

《經濟學人》：台灣是地球最危險地方

印度大壺節　信徒：恆河會保佑我

印度缺救護車！他們「夾屍3貼」送亡母火葬

日女優第一人！「超貧乳」安部未華子確診

母和6歲兒困在鐵窗被活活燒死！驚悚影片曝

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

Yahoo爆再被轉賣！「1400億出售」買家曝

下課忘關視訊...男老師「忘情吸雪乳」21秒畫面曝

加州史上最大野火　調查8個月揭驚人真相

日富豪AV嫩妻下海片遭起底...嬌嗔畫面曝光！

富豪生前留一手！3.4億遺產AV嫩妻一毛也拿不到

更多熱門

相關新聞

醫憂案1120「釀第二波感染」：風險不亞於部桃！

醫憂案1120「釀第二波感染」：風險不亞於部桃！

中央流行疫情指揮中心昨（29）日公布，華航園區諾富特飯店1名房務主管（案1120）確診，且進一步調查他發病有傳染力時，6名確診機師曾經住宿檢疫。指揮官陳時中提到，初步分析可能內部有傳播鏈，環境恐已經污染，相關環境採檢目前採檢39件，但也不排除境外進來。對此，醫師們紛紛表達擔憂，認為是「防疫旅館群聚感染」之外，也提到要留意案1120是否有染上不同的病毒株，引發第二波感染。

華航即起至5／15取消美加12航班

華航即起至5／15取消美加12航班

案1120「重症陽性」威脅社區　未來3週關鍵

案1120「重症陽性」威脅社區　未來3週關鍵

日女優第一人！「超貧乳」安部未華子確診

日女優第一人！「超貧乳」安部未華子確診

世衛警告歐洲：印度疫情危機可能發生在任何地方

世衛警告歐洲：印度疫情危機可能發生在任何地方

關鍵字：

印度美國日本新冠肺炎新型冠狀病毒疫苗宇宙人外信

讀者迴響

熱門新聞

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

快訊／台南汽車遭機車撞翻！車門凹陷女乘客慘死

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

AV女優慘遭性侵　精神崩潰網擔心

房東要她搬離　房客超狂反擊

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

案1120「重症陽性」威脅社區　未來3週關鍵

房間裝玻璃監視！　那對夫妻Nico爆「Kim控制狂」

疑妻健身房外遇　夫砸錢跟拍結局尷尬

抖音滑到複製人　DNA鑑定結果出爐

更多

最夯影音

更多
蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎
欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面