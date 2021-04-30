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高雄男想離婚遭槍抵頭狂毆倒地！車被砸輪胎插剪刀：20人夜襲

▲高雄市一名男子在談離婚，被妻子撂十幾人圍毆，機車輪胎還插著剪刀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名男子在談離婚，被妻子撂十幾人圍毆，機車輪胎還插著剪刀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市消防局接獲報案表示楠梓區援港路發生一起車禍，但是救護人員抵達現場之後，卻發現車禍現場「非常不單純」，被撞倒地的機車輪胎還插了一把剪刀，救護人員詢問躺在地上的傷者，傷者用微弱聲音表示自己是「遇襲」，被人用槍抵著頭，還被人持鋁棒砸車毆打，救護員才趕緊通報警察到現場查看，初步了解是傷者正在跟老婆談離婚，老婆找了十多人「教訓」。

高雄市消防局勤指中心接獲報案，表示高雄市楠梓援中港路628號汙水處理廠前有車禍，結果救護人員抵達現場一看，發現有一名男子受傷躺在路中間，還相當微弱的表示自己被近20個人包圍，當時近20個人分乘汽車跟騎機車過來，一見到他就立刻拿鋁棒砸車、圍毆他，過程中疑似還有拿出槍枝頂著頭，離去之前，甚至為了示威，還拿了剪刀刺破機車輪胎，而那把剪刀還插在輪胎上面。

▲高雄市一名男子在談離婚，被妻子撂十幾人圍毆，機車輪胎還插著剪刀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名男子在談離婚，被妻子撂十幾人圍毆，機車輪胎還插著剪刀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名男子在談離婚，被妻子撂十幾人圍毆，機車輪胎還插著剪刀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲機車輪胎還插著剪刀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

救護人員趕緊通報警方前來處理，記者詢問當地居民，他們說有聽到吵雜聲響之外，甚至污水廠外頭的告示鐵牌還被人拔下來當打人工具，用完之後還把告示鐵牌從外頭丟進來污水廠裡頭，可見當時對方下手有多狠，現在警方初步了解後說明，這起圍毆是因為男子跟老婆在談離婚，是老婆找人來圍毆他，要給他一個教訓，而涉案人等警方正在追查當中。


▲高雄市一名男子在談離婚，被妻子撂十幾人圍毆，機車輪胎還插著剪刀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲疑似被拿來當打人工具的告示鐵牌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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