17歲狠毒嫩妻正面身影曝！長髮低胸背景起底　喊支援10煞秒到

▲夫妻談判離婚，17歲嫩妻找10友人助陣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、洪靖宜／高雄報導

高雄市消防局接獲報案表示楠梓區援港路發生一起車禍，但是救護人員抵達現場之後，卻發現車禍現場「非常不單純」，被撞倒地的機車輪胎還插了一把剪刀，救護人員詢問躺在地上的傷者，傷者用微弱聲音表示是自己是遭17歲嫩妻找人來「襲擊」，據了解，這名17歲的嫩妻之前在飲料店工作，才剛生產完4個月的她，想要離婚，不過20歲的先生不肯才被毆打。

據了解這名17歲的嫩妻來到分局進行筆錄，態度一臉淡定，似乎也不覺得自己做錯了什麼，不過讓人很質疑的事，她究竟有什麼樣的背景，可以一口氣就找來了一群人，她向警方表示自己當初只有找了5到6個人，其他的都是朋友call來支援的，她也不清楚。

▲夫妻談判離婚，妻找友人助陣傷害、警火速逮7名到案，取出一把瓦斯槍。（圖／記者洪靖宜翻攝）

17歲的游姓嫩妻是中輟生，在楠梓一間飲料店工作，認識了20歲的先生，雙方交往一陣子之後，去年12月結婚，而游姓嫩妻才剛生完小孩4個月，剛開始雙方感情還不錯，但是近期朋友經常揪出去玩，不知道是不是嫩妻「玩性太重」，所以感情生變有摩擦，游姓妻子還表示要離婚，但是先生因為小孩子所以不肯。

最後雙方相約「談一下」，20歲的先生單獨赴約，沒想到17歲嫩妻這一邊，竟然有逾10人，還分持木棍、安全帽等物海扁他，過程中，還有人拿槍抵住被打老公的頭部，甚至將剪刀插在被害人的機車輪胎上，教訓意味濃厚，警方逮到11嫌，其中包含17歲的游姓嫩妻，並於一男車上查扣瓦斯槍一把。

▲高雄市一名男子在談離婚，被妻子撂十幾人圍毆，機車輪胎還插著剪刀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名男子在談離婚，被妻子撂十幾人圍毆，機車輪胎還插著剪刀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

11名嫌犯初步掌握身份，都跟游姓嫩妻經常玩在一起，而且都是中輟生居多，所以這一次她想要離婚，所以才會幫忙「暴力談判」，目前排除涉案人具有黑幫背景，現在全都被依照傷害、恐嚇、聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

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