《料理之王2》5／14強勢回歸！王令麟大力投資年輕人實現夢想　推聯名料理包首年商機上看5千萬

▲《料理之王2》今(30日)舉行開播記者會，東森集團總裁王令麟(左6)與主持人Lulu(右6)、首席導師和與會貴賓一同進行「炒花生」啟動儀式，象徵「好事發生」。（圖／記者徐文彬攝）

記者張惠媛／台北報導

東森集團斥資五千萬打造全台首創大型料理實境節目《料理之王》，第一季播出後引起廣大迴響，更掀起全台料理風潮，「人人皆廚神」的效應大熱延續中，儼然成為有能力、有夢想的年輕人所嚮往的圓夢舞台，為鼓勵更多有料理夢的年輕人，《料理之王2》將在5月14日（五）晚間強勢回歸，東森集團總裁王令麟今(30日)在開播記者會上宣布推出與第一季六位選手聯名的東森農場料理包，「第一年預估料理包銷售金額將高達五千萬！」

▲王令麟表示《料理之王》開播以來已成為料理食品IP指標，也是年輕人實現夢想的舞台。（圖／記者徐文彬攝）



《料理之王2》今(30日)盛大舉行開播記者會，現場不僅有《料理之王》主持人Lulu及Fred、阿發師、Jason等三位首席導師，資深製作人王偉忠也出席力挺，《料理之王2》最大贊助商全聯福利中心劉鴻徵協理亦到場共襄盛舉，東森集團總裁王令麟親自出席，並於記者會上宣布推出六款料理包，看準後疫情宅食商機，與《料理之王》第一季獲獎選手共同聯名、攜手東森農場將最新鮮在地的食材和美味的料理送進每一個人的廚房。

▲《料理之王》第一季大獲好評，首席導師群強調《料理之王2》將會更有看頭，(左起)首席導師Fred（左起）、阿發師、東森集團總裁王令麟、主持人Lulu、首席導師Jason、製作人王偉忠。（圖／記者徐文彬攝）



《料理之王2》首播記者會開場由東森集團總裁王令麟與主持人Lulu、三位首席導師、資深製作人王偉忠、現場與會貴賓一同進行「炒花生」的啟動儀式，象徵大吉大利、好事發生，齊聚一堂為《料理之王2》獻上祝福，更預祝「勇奪金鐘」。東森集團總裁王令麟致詞首先感謝資深製作人王偉忠等媒體界老戰友，協助東森新聞雲持續推出《聲林之王》、《料理之王》等一系列IP節目內容，王令麟表示：「《料理之王》第一季已在線上突破百萬點閱，成為料理食品IP指標，年輕人需要舞台、年輕人有夢想，ETtoday是年輕人最支持的手機媒體，我們更需要來支持年輕人。」

▲東森集團總裁王令麟不斷為年輕人打造築夢舞台、提供年輕人更豐富多元的機會，今宣布結合東森農場與《料理之王》第一季獲獎選手一同推出聯名料理包，首年銷售額上看五千萬。(右起：東森直消電商執行長郭恆志、東森直消電商總經理陳美琪、王令麟總裁、量子娛樂董事長吳健強、東森新媒體總經理陳安祥、東森新媒體社長陳國君。)（圖／記者徐文彬攝）





▲東森直消電商近年業績大幅成長，東森集團總裁王令麟(中)將透過直消電商廣大經銷商，讓東森農場料理包推廣給更多消費者。（圖／記者徐文彬攝）

製作人王偉忠也指出：「當時和總裁一起研究推出屬於年輕人的『各種之王』就是希望年輕人在台灣能有新的發展。」東森集團更在《料理之王》第一季落幕後與六位獲獎選手聯名推出料理包，王令麟強調：「單單只有做節目，年輕人的夢想沒辦法實現，所以第一季結束後結合得獎的六位年輕人發展出六套料理包產品，首檔將在5月11日於東森購物台販售，同時將透過東森全球行銷ecKare等媒體通路來大量銷售，讓年輕人的夢想得以實現，也帶來更好的收入，藉此鼓勵更多年輕人加入這個行列。」

而提到《料理之王2》的節目規劃，主持人Lulu除了期許自己能變成小廚娘、大膽對Fred和Jason的「廚神寶座」宣戰以外，她也分享第一季播出後收到許多觀眾的回饋，因此節目製作團隊也一邊錄製一邊優化，第二季無論是賽季或是選手、踢館魔王等都有更加精進，「一定會越來越好看！」本季甫加入首席導師行列的阿發師表示：「台灣很多食材、調味料在別的地方找不到，這一季希望挑選全台各地北、中、南、東的選手，運用台灣食材做出屬於台灣的料理，讓全世界吃得到。」擅長西餐料理的Fred也期許借重阿發師的中餐料理經驗和專業，讓節目內容更加豐富多元。以「感動人心」著稱的導師Jason亦分享：「疫情期間發現食物是很療癒人心的東西，《料理之王》第一季發現了每一位參賽者的故事，在料理包就可以吃出來，很期待這一季能延續這樣的感動，尊重飲食文化、把人與人之間的故事連結起來。」《料理之王2》三位首席導師的想法、經驗都大有不同，三人結合在一起，相信能帶給參賽者更豐富的創意。

▲全聯福利中心是《料理之王》最大贊助商，劉鴻徵協理表示希望可以藉此節目推動料理風潮，在後疫情時代下讓大家吃得健康安心。（圖／記者湯興漢攝）



而從《料理之王》第一季就大力支持、贊助多樣新鮮食材的全聯福利中心劉鴻徵協理表示：「全聯之所以會持續贊助《料理之王》節目，主要是發現疫情以來很多年輕人都習慣叫外送，大多不會自己下廚，因此希望年輕人可以加入料理的行列，讓料理成為風潮，加上食安問題備受重視，透過這樣的節目，讓年輕人懂得下廚，照顧好自己的飲食，吃得更健康、更安心。也期許透過這樣的舞台發掘更多優秀的選手，讓台灣年輕人有更好的發展。」而全聯的生鮮食材一直以來都備受消費者肯定，也持續推出更符合消費者需求的服務，因應疫情，今年全聯推出「小時達」生鮮外送服務，未來也希望將生鮮外送服務遍佈全台，讓家家戶戶都能快速又便利地吃到最新鮮的食材。

▲東森農場與料理之王聯名料理包一共有六款口味，將於5月11日於東森購物電視首賣。（圖／記者徐文彬攝）



東森農場與料理之王第一季選手聯名推出的料理包共有六款，口味分別為「黑椒牛柳」、「和風咖哩雞」、「精燉豚肉」、「川味辣雞」、「義大利麵醬－蛤蜊海鮮」、「義大利麵醬－蕃茄蘑菇」，於5月11日（二）晚間21:00在46台TV live首播販售。而《料理之王2》也將在5月14日（五）21:00於ETtoday新聞雲首播，勢必再為料理界帶來新話題。