　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

王令麟最愛的媽媽味　「王奶奶湖州粽」米Q肉嫩飄香四代

▲▼總裁心中的媽媽味王奶奶家傳湖州粽。（圖／東森購物提供）

▲東森集團總裁王令麟記憶中的媽媽味「王奶奶湖州粽」，即將透過東森購物平台推薦給消費者。（圖／東森購物提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

每逢佳節倍思親，尤其端午節前後，家家戶戶飄起的美味粽香，讓東森總裁王令麟格外想念媽媽生前疼愛全家人，堅持親自張羅備料、包粽的忙碌身影，做出一顆顆道地江浙口味、吃起來油香不膩、風味獨特且入口即化的湖州粽。因此，繼先前「王奶奶獅子頭」大熱銷之後，王令麟再度大方分享「記憶中的媽媽味」，即將在端午節檔期於東森購物開賣總裁最愛的「王奶奶湖州粽」，與東森會員一同分享飄香四代的王家私房料理。

個性溫暖良善又富有智慧的王奶奶親自將「粽藝」傳授孫子辭杰(Jesse)和孫女耀儀(Agnes)，讓私家手藝得以持續飄香第四代、傳承近百年，而每顆「王奶奶湖州粽」都是以「給家人吃」的珍貴心意，選用最好的食材，並且經歷8道工法、耗時72小時製成，是滿載著愛以團聚王家人力量的「家的味道」。

▲▼總裁心中的媽媽味王奶奶家傳湖州粽。（圖／東森購物提供）

▲王奶奶湖州粽嚴選食材製作，每一顆粽子都是用「給家人吃」的心意製作。

網路曾流傳著「湖州粽是極簡主義的粽子」一說，暖心主廚Jesse表示，正因為內容物簡單只用豬肉和圓糯米製作，因此相當考驗料理人的真功夫！「王奶奶湖州粽」用心選用當天現宰的台灣溫體豬肉，精選五花肉和梅花肉以肥6瘦4的黃金比例，吃起來油香不柴，再加入非基因改造純釀醬油、糖及58度金門高粱與紹興酒醃上一天使風味更加香甜。

▲▼王總裁記憶中的媽媽味王奶奶潮州粽。（圖／東森購物提供）

▲王奶奶湖州粽以8道工法、72小時製作，堪稱粽工藝。

而粽子的主角「米飯」則依循王奶奶的堅持，特選2年以上老圓糯米，因水分蒸發才有足夠的空間吸飽肉汁與湯汁；備好料之後，以手工去梗且清洗後浸泡過一整天的純淨竹葉一顆一顆手工包粽，最後再將包好的粽子用事先熬了48小時的豬骨高湯煮熟，炊煮過程還要加入豬皮，讓糯米在吸收了膠質與高湯精華後，口感才會更Q滑、吃的時候也不容易沾葉，而這樣繁複做工堪稱「粽工藝」製作而成的王奶奶湖州粽，便形成外層滿載高湯精華、中層內外勻香、內層吸附肉汁油香的多重風味，吃起來齒頰留香。

▲▼總裁心中的媽媽味王奶奶家傳湖州粽。（圖／東森購物提供）

▲王奶奶湖州粽即將在端午節檔期於東森購物開賣。

堅持傳統家鄉做法，讓王奶奶湖州粽吃起來油香不膩，從軟黏入味的糯米、和鹹香鮮嫩的豬肉，混著竹葉的清香與紹興高粱的酒香，風味獨特，讓人忍不住一口接一口，簡單的粽子背後卻有著繁複的「粽工藝」，就像是層層堆疊了王奶奶疼愛家人的心意，也難怪令王家人老老少少總是吃不慣坊間的粽子，至今人無比懷念王奶奶的手藝，而這份總裁最愛的家傳美味，也將於端午節檔期於東森購物獨家開賣。

ET快訊
快訊／新北5染男道歉！台南足跡記錯天　改成5/15
周玉蔻再爆疫苗「獨家好消息」　曝疫情穩定時間點
基隆確診男足跡驚人！「連續26天」搭台鐵到萬華茶室消費
快訊／台大又傳學生確診！　系館全館消毒
快訊／餐飲、交通重災　行政院2100億紓困最新5大產業方向曝
以前是護理師！《黑澀會》玉兔也報名「醫護召集令」
中和、板橋確診連日最高淪重災區！關鍵原因曝光
快訊／花蓮首例！北漂男採檢出爐前搭火車返鄉　到家才知確診

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

在家睡到火燒背？網推神級涼感好物瞬吸身體溫度　毛孩怎麼躺怎麼涼

王令麟最愛的媽媽味　「王奶奶湖州粽」米Q肉嫩飄香四代

《料理之王》明星選手教你DIY國民美食　4步驟用簡單食材配元本山海苔做出三角飯糰

超商哈根達斯聯名冰沙買1送1！　指定冰品「任選2件0元」

新冠肺炎疫情升溫　打不到新冠肺炎疫苗怎麼辦？

露天拍賣1名員工快篩陽性　PChome全公司清消並掌握接觸史

下單7天等不到貨慘被棄單　PChome 24h購物遭諷「出不了貨」

一次看！6大速食店「禁內用、不開放廁所」　部分可用簡訊實聯登記

網友狂推美式賣場防疫屯糧救星！「Usii鎖鮮袋」減緩蔬果老化、冰箱不竄味

【廣編】「國民老婆」閃婚全網崩　可樂果期間限定啤酒包陪你療傷

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

孫子買嘸口罩！阿公乾脆自己開　金門首間口罩廠「佛心價賣鄉親」

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

台南生達製藥、生泰合成廠房大火 化學品頻傳爆炸！狂燒巨煙遮天

在家睡到火燒背？網推神級涼感好物瞬吸身體溫度　毛孩怎麼躺怎麼涼

王令麟最愛的媽媽味　「王奶奶湖州粽」米Q肉嫩飄香四代

《料理之王》明星選手教你DIY國民美食　4步驟用簡單食材配元本山海苔做出三角飯糰

超商哈根達斯聯名冰沙買1送1！　指定冰品「任選2件0元」

新冠肺炎疫情升溫　打不到新冠肺炎疫苗怎麼辦？

露天拍賣1名員工快篩陽性　PChome全公司清消並掌握接觸史

下單7天等不到貨慘被棄單　PChome 24h購物遭諷「出不了貨」

一次看！6大速食店「禁內用、不開放廁所」　部分可用簡訊實聯登記

網友狂推美式賣場防疫屯糧救星！「Usii鎖鮮袋」減緩蔬果老化、冰箱不竄味

【廣編】「國民老婆」閃婚全網崩　可樂果期間限定啤酒包陪你療傷

美提議全球企業「最低稅率15％」　籲減少各國「比爛」情況

大創絕美「漸層指甲油」只要85元　輕刷一層就可以達到護甲效果

「SARS時也沒這麼缺！」全台血液庫存探底　台北市剩3.9天量

施打疫苗遭批「有夠賤」　陳佩琪怨：為什把施打率低灌在我頭上？

和平醫院護理師「接觸確診者繼續上班」：要等我們染疫才會被隔離

中華男足今打疫苗將出征世足資格賽　25人名單無陳浩瑋、陳柏良

港確診者搜尋成本逾四千萬　武漢數十萬外援進駐　喊封城和普篩容易？

朝陽妹遭狂出征！台大生提「4關鍵」緩頰：痛恨她，但別再攻擊她

快訊／新北5染男道歉！台南足跡記錯天　15日去同記豆花、焜羊肉

廣徵防疫旅館！北市祭補貼　收住陽性補助2200、員工出勤有2000津貼

消費熱門新聞

下單7天等不到貨　PChome遭諷出不了貨

露天拍賣員工快篩陽性　PChome全公司清消

超商哈根達斯聯名冰沙買1送1！

打不到新冠肺炎疫苗怎麼辦？

日本製拉拉褲限時「買一送一」

配合防疫！4大超商「營業時間調整」一次看

全聯推PX Pay實聯制　3秒內完成

家樂福、頂好超市即起取消24小時營業！

熊貓超市爆量訂單「狂轉圈」

網推神級涼感好物　毛孩怎麼躺怎麼涼

一次看！6大速食店禁內用、不開放廁所

超商經典美式、拿鐵買1送1只有1天

4大速食外帶外送限定買1送1、吃1元蛋塔

注意！這些超商門市暫時不開了

更多熱門

相關新聞

東森「雙品牌」獲國際級肯定

東森「雙品牌」獲國際級肯定

東森集團為國爭光，旗下《東森直消電商ecKare》美妝品牌森美妍與《東森自然美》兩大MIT優良品牌榮獲比利時世界品質評鑑大賞，經過多達80位專家評比，從100多個報名參賽的國家中脫穎而出，證明企業實力堅強、產品品質榮冠世界頂尖，讓台灣站在國際舞台上！

EASY SHOP、U&Z　520搶先進駐東森購物

EASY SHOP、U&Z　520搶先進駐東森購物

東森農場推雲林金鑽鳳梨　王令麟送50%東森幣

東森農場推雲林金鑽鳳梨　王令麟送50%東森幣

歐美最愛香水　東森購物5/18首發

歐美最愛香水　東森購物5/18首發

5/18搶快手價　淨新醫用成人口罩只賣1元

5/18搶快手價　淨新醫用成人口罩只賣1元

關鍵字：

東森購物王令麟王奶奶手藝湖州肉粽糊州粽

讀者迴響

熱門新聞

「收到陽性簡訊」新竹男傻：正在上班！妻氣炸

「新北方唐鏡」道歉了！藏頭詩曝光

許維恩520點頭嫁王家梁　KID回應了

自駕戴口罩罰不罰？指揮中心回應了

本土確診連6破百！網喊「這天最可怕」：擴散了

踏出家門就算外出！開車未戴口罩可罰1.5萬

即／基隆「海大女學生確診」足跡曝！去過全聯和麥當勞

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

新北確診足跡現「驚人巧合」！

情定王家梁！女神許維恩4段情史轟轟烈烈

連6天確診破百！恐實施四級警戒？　官方回應

開車沒戴口罩最高罰1.5萬　莊人祥回應了

世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！

旅澳ICU護理生「揭封城實錄」告誡2重點

熊貓每單加給最低剩10元！外送員罷工停滿車庫

更多

最夯影音

更多
超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻
防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面