王令麟最愛的媽媽味　「王奶奶湖州粽」米Q肉嫩飄香四代

▲東森集團總裁王令麟記憶中的媽媽味「王奶奶湖州粽」，即將透過東森購物平台推薦給消費者。（圖／東森購物提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

每逢佳節倍思親，尤其端午節前後，家家戶戶飄起的美味粽香，讓東森總裁王令麟格外想念媽媽生前疼愛全家人，堅持親自張羅備料、包粽的忙碌身影，做出一顆顆道地江浙口味、吃起來油香不膩、風味獨特且入口即化的湖州粽。因此，繼先前「王奶奶獅子頭」大熱銷之後，王令麟再度大方分享「記憶中的媽媽味」，即將在端午節檔期於東森購物開賣總裁最愛的「王奶奶湖州粽」，與東森會員一同分享飄香四代的王家私房料理。

個性溫暖良善又富有智慧的王奶奶親自將「粽藝」傳授孫子辭杰(Jesse)和孫女耀儀(Agnes)，讓私家手藝得以持續飄香第四代、傳承近百年，而每顆「王奶奶湖州粽」都是以「給家人吃」的珍貴心意，選用最好的食材，並且經歷8道工法、耗時72小時製成，是滿載著愛以團聚王家人力量的「家的味道」。

▲王奶奶湖州粽嚴選食材製作，每一顆粽子都是用「給家人吃」的心意製作。

網路曾流傳著「湖州粽是極簡主義的粽子」一說，暖心主廚Jesse表示，正因為內容物簡單只用豬肉和圓糯米製作，因此相當考驗料理人的真功夫！「王奶奶湖州粽」用心選用當天現宰的台灣溫體豬肉，精選五花肉和梅花肉以肥6瘦4的黃金比例，吃起來油香不柴，再加入非基因改造純釀醬油、糖及58度金門高粱與紹興酒醃上一天使風味更加香甜。

▲王奶奶湖州粽以8道工法、72小時製作，堪稱粽工藝。

而粽子的主角「米飯」則依循王奶奶的堅持，特選2年以上老圓糯米，因水分蒸發才有足夠的空間吸飽肉汁與湯汁；備好料之後，以手工去梗且清洗後浸泡過一整天的純淨竹葉一顆一顆手工包粽，最後再將包好的粽子用事先熬了48小時的豬骨高湯煮熟，炊煮過程還要加入豬皮，讓糯米在吸收了膠質與高湯精華後，口感才會更Q滑、吃的時候也不容易沾葉，而這樣繁複做工堪稱「粽工藝」製作而成的王奶奶湖州粽，便形成外層滿載高湯精華、中層內外勻香、內層吸附肉汁油香的多重風味，吃起來齒頰留香。

▲王奶奶湖州粽即將在端午節檔期於東森購物開賣。

堅持傳統家鄉做法，讓王奶奶湖州粽吃起來油香不膩，從軟黏入味的糯米、和鹹香鮮嫩的豬肉，混著竹葉的清香與紹興高粱的酒香，風味獨特，讓人忍不住一口接一口，簡單的粽子背後卻有著繁複的「粽工藝」，就像是層層堆疊了王奶奶疼愛家人的心意，也難怪令王家人老老少少總是吃不慣坊間的粽子，至今人無比懷念王奶奶的手藝，而這份總裁最愛的家傳美味，也將於端午節檔期於東森購物獨家開賣。