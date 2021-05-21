《料理之王》明星選手教你DIY國民美食　4步驟用簡單食材配元本山海苔做出三角飯糰

▲《料理之王》捷夫用元本山海苔、簡單食材教大家製作國民美食「三角飯糰」。（圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

說到最受歡迎的國民料理，三角飯糰絕對能列入榜單，在國小時期如果便當盒打開是媽媽親手做的特製造型三角飯糰，一定會引起同學驚呼，被稱為國民美食當之無愧。但小小的三角飯糰到底有什麼魅力呢？其實三角飯糰受歡迎的原因非常簡單，能夠任意搭配內餡加上Q軟米飯，最後再由散發香氣的海苔緊實包覆，咬下去扎實的口感讓許多人都沈迷其中，這次就由《料理之王》明星主廚捷夫、星淵及紹榮示範，以簡單食材搭配元本山海苔，DIY出三種不同風味的三角飯糰，讓你在家輕鬆就能享用美味。

▼捷夫用酪梨醬取代美乃滋，更增添豐富滑順口感。



型男主廚捷夫帶來的是「起司火腿佐酪梨醬飯糰」，製作飯糰的第一步就是要將Q彈米飯準備好，捷夫打開鍋蓋將香鬆拌入其中，讓飯中散發出淡淡的香氣。接著開始準備備料，將大人、小孩都愛的火腿、起司對半切，再把洋蔥切碎放在一旁備用，而在這次的三角飯糰扮演靈魂角色的「酪梨」則是去皮、籽後搗碎加入檸檬汁、碎洋蔥、橄欖油及黑胡椒等調味料後拌勻，只見捷夫熟練而專注的將酪梨醬製作好，就可以開始進入「做飯糰」的步驟了。

千萬不要以為將飯糰捏成完美的三角形很困難，其實只要借助簡單工具就可以輕鬆完成，像是捷夫就利用元本山DIY三角飯糰海苔中的三角模具，將白飯放入模型中，接著挖起剛製作好的酪梨醬，依照每個人口味添加，用來取代美乃滋讓飯糰更加濕潤，接著再將火腿、起司等材料層層堆疊，最後再將外層米飯蓋上，最後蓋上蓋子稍微壓一下讓飯糰成型，好看的三角飯糰就製作完成。

接著進入重頭戲，只見捷夫將飯糰細心的放在元本山海苔上，輕柔的將飯糰用海苔層層包裹著，最後再將貼紙貼上，「起司火腿佐酪梨醬飯糰」就大功告成。而《料理之王》其他兩位型男主廚游星淵、阮紹榮也示範「番茄三文魚飯糰」、「 梅干扣肉飯糰」，同樣都能利用更換內餡的方式，帶來不同口味，再配上元本山酥脆海苔帶來的口感，輕鬆在家端出國民美食，享受DIY做飯糰的樂趣。

捷夫 - 火腿起司沙拉飯糰

● 材料:

○ 白飯適量

○ 火腿

○ 起司

○ 洋蔥 適量 (切碎)

○ 初榨橄欖油 適量

○ 熟酪梨 四分之一顆

○ 黑胡椒

○ 檸檬汁

● 製作方法:

1. 美乃滋用酪梨醬取代，將熟酪梨去皮去籽搗碎。

2. 酪梨醬加入碎洋蔥、橄欖油、黑胡椒、檸檬汁拌勻。 3. 火腿起司沿對角線切成三角形。

4. 將所有食材包進白飯及海苔。

● 現場教學內容 火腿和起司會由捷夫切成三角形後帶到現場，酪梨也會初步處理(去皮去籽搗碎)以及 加入碎洋蔥、橄欖油、黑胡椒、檸檬汁，進而分裝為一人份的量於小碗中，現場示範將 酪梨與調味料拌勻成醬，模具中鋪入第一層白飯後，將起司及火腿放入，抹上酪梨醬 再填充第二層白飯包進海苔。

阮紹榮 - 梅干扣肉飯糰

以無敵開胃、香氣十足的中式家常 下飯菜-梅干扣肉包入飯糰，鹹鹹甘甜的口味讓大人小孩都吃出不一樣的三角飯糰。梅干的用 途是增加此道料理的鹹味，若現場小朋友不喜梅干的口感，會以另外料理過的筍乾代替加進 飯糰，筍乾口感較脆因此小朋友也較能接受，且筍乾亦有增加鹹味之功用。

● 材料:

○ 白飯 適量(加香油煮熟)

○ 五花肉5kg

○ 梅干菜3顆

○ 辣椒一根(不會辣)

○ 蒜頭六顆

○ 薑3片

○ 滷包一包

○ 醬油2杯

○ 米酒1杯

○ 水400cc

○ 糖50g

● 製作方法:

1. 泡水三小時，切成末。

2. 豬肉燙熟切小塊。

3. 豬肉煎至表面金黃取出。

4. 鍋中加入蒜頭、辣椒、梅干菜拌炒均勻。

5. 加入米酒、醬油、糖、水、五花肉，燉煮三小時。 6. 將肉撕碎，與梅干包進白飯及海苔。

● 現場教學內容 梅干扣肉及筍乾皆會由紹榮料理過後帶至現場，現場教學將豬肉撕成一絲一絲取代本 來一塊一塊的形式，讓小朋友容易入口咬碎，將碎肉鋪平於上下兩層白飯之間讓飯糰 每一口都能吃到適量的豬五花，最後依照小朋友喜好加入梅干或筍乾，使用元本山飯 糰模具將餡料完美融入白飯及海苔。

游星淵 - 番茄三文魚飯糰

日式風味三角飯糰:在接近傍晚的第三場，加入日式料理常出現的蕃茄，以及時常作為日本人 主要配菜的魚類，用酸甜的蕃茄、新鮮的巴西里綜合三文魚的鹹味，讓大人小孩都能無負擔的 享用，讓家長透過課程學到做出另一種三文魚的變化料理。

● 材料:

○ 白飯適量

○ 蕃茄罐頭

○ 三文魚罐頭

○ 巴西里適量

● 製作方法:

1. 將罐頭蕃茄搗碎。

2. 將適量的番茄與三文魚混合。

3. 混合好的番茄與三文魚撒上巴西里調味。 4. 將混合好的食材包進白飯及海苔。

● 現場教學內容 現場教學將三文魚與番茄剝成一絲一絲的形狀，將兩者依照個人喜好適量混合，並將 混合好的食材加入巴西里調味拌勻，拌勻的食材鋪平於模具中兩層白飯之間，讓飯糰 的每一口都吃得到三文魚的鹹以及番茄的酸甜，最後包入海苔。