曾是北聯大哥也管不動兒子！趙介佑老出包還捅人　害老爸辭會長職



記者邱中岳／台北報導

北投分局發生1名民進黨代表的兒子，在偵查隊拍下「借提嫌犯」的照片，甚至還上傳臉書高調炫耀，而該名進黨代表前身為北聯幫大哥，曾擔任台北市媽祖文化協會會長，兒子在北投也相當有名，多次進出警局，據悉，連曾是北聯大哥的父親也束手無策。

據了解，民進黨台北市黨部召集委員趙映光，曾經是北聯幫的大哥級人物，也擔任台北市媽祖文化協會會長，另外也是北投分局的義警顧問團成員，有警察私下透露，平常趙很少進去派出所、警察局，幾乎都是在外面的餐會遇到，趙在北投也是相當活躍。

▲趙介佑與現任內政部長徐國勇合影，並將照片放在臉書，甚至還參選民進黨代表。（圖／民眾提供）

但知情人士指出，鮮少見到趙映光出現在分局，就連兒子趙介佑屢屢遭查獲非法持有毒品、傷害等案件，雖然沒有現身分局，但只要趙介佑出事被逮，趙映光愛子心切也會儘量找人善後，趙映光曾經透露，「自己也管不動他」。

原本擔任台北市媽祖文化協會會長的趙映光，在2020年因與同為北聯幫的成員在協會協調債務糾紛，趙介佑不滿對方對父親沒禮貌，所以憤而持刀桶傷對方，但最後此事也不了了之，為此趙映光也辭去會長一職，目前改由其他人擔任。

▲趙介佑家族在北投關係相當好，連祖父生日總統都發電賀祝福。（圖／突發中心翻攝）

有些警察私下表示，趙映光也算是地方上知名人物，且要是北市民進黨部擔任要職，又常常參加政治活動，與政治人物交好，所以可能有些警察知道趙介佑的父親，所以就會自動借過，可能因為這樣所以大家才會認為是趙去關說。

北投民間人士透露，趙映光其實評價兩極，有人說他會處理事情，處事圓融，且形象相當的好，但也有人說，他常常為了趙介佑的事情，在四處運用關係拜託人，讓許多被拜託的人感到相當困擾。

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