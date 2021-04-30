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急追4種人匡列！諾富特主管染疫危社區　飯店曾有婚宴、媒體採訪

▲▼陳時中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲諾富特飯店昨日清空消毒，指揮官陳時中前往現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者張乃文／台北報導

作為華航機師檢疫場所的諾富特飯店，一名房務主管昨日確診(案1120)，而根據指揮中心說明案1120在4月15日就有傳染力，因此之後入住的機組員、一般民眾，估計都是匡列對象。另外，4月宴會廳有婚宴舉辦，4月26日更有電視台記者到飯店採訪，婚宴新人、賓客以及媒體也可能被匡列，詳細情況有待指揮中心下午記者會說明。

根據指揮中心公布，案1120為本國籍40多歲男性，為機場防疫旅館員工，近期無出國史，平時工作項目為檢查房間環境之清潔，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間佩戴口罩及手套。個案4月17日起陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，並於4月19日至4月26日間多次至診所就醫，因症狀未改善，4月27日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，收治住院隔離並採檢，於昨日確診(Ct值21，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。

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指揮中心指出，案1120獨居未與家人同住，已初步掌握接觸者107人，包括友人、職場接觸者及就醫接觸者等，其中4人列居家隔離、103人列自主健康管理，將持續調查個案活動史及接觸史，匡列可能接觸者。因應機場防疫旅館員工確診，指揮中心召回該旅館所有員工進行採檢，針對住宿於該旅館之人員，昨日將全數安排至集中檢疫所，另已採檢39件該旅館之環境檢體送驗。

指揮中心指揮官陳時中昨日在記者會表示，案1120在4月17日發病，4月15日就有傳染力。因此，預估4月15日之後入住的機組員、一般民眾，也都會是匡列對象。另外，宴會廳前幾天有場婚宴，而4月中旬也有新郎打卡，4月26日更有電視台記者到飯店採訪，記者已經被通知採檢，婚宴新人、賓客以及媒體都可能被匡列，詳細情況有待指揮中心下午記者會說明。

陳時中今日上午接受廣播節目訪問後回應，離開諾富特的機師都要重新匡列，至於參加喜宴的人，比較好的情況是如果採檢結果出來都沒有人染疫，就比較安心，或者有人染疫就要展開疫調。他也呼籲，4/15以後去過諾富特的人要自主健康管理做好，有任何狀況要和衛生單位通報。

據了解，諾富特華航桃園機場飯店一館開放一般旅客入住，而在昨日確診消息傳出後，訂房系統已鎖，原本預計5月這幾天入住的客人也有收到取消通知，客人也從飯店人員的語氣中感受到緊急氣氛。

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