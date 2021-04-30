LIVE／急追染疫主管足跡！3員工發燒採檢　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明疫情與相關防治事宜。華航機師染疫案擴大，華航園區諾富特飯店房務主管染疫，指揮中心下令飯店清空消毒，機組員全移往集中檢疫所，而飯店有3名員工發燒送醫，是否確診預期將於下午記者會中說明。

指揮中心公布，該名房務（案1120）從4/17就陸續出現咳嗽、流鼻水等症狀，期間三度到診所就醫，4/27到醫院診斷出肺炎進而採檢，昨日確診，目前在加護病房治療當中。初步瞭解其平時工作項目為檢查房間環境之清潔，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間佩戴口罩及手套。

指揮中心指出，案1120獨居未與家人同住，已初步掌握接觸者107人，包括友人、職場接觸者及就醫接觸者等，其中4人列居家隔離、103人列自主健康管理，將持續調查個案活動史及接觸史，匡列可能接觸者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因應機場防疫旅館員工確診，指揮中心將召回該旅館所有員工進行採檢，針對目前住宿於該旅館之人員已全數安排至集中檢疫所，另已採檢39件該旅館之環境檢體送驗。指揮中心也研擬公布其足跡，相關狀況仍調查中。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／中央疫情指揮中心提供）

案1120在4月17日發病，4月15日就有傳染力。因此，預估4月15日之後入住的機組員、一般民眾，也都會是匡列對象。另外，宴會廳前幾天有場婚宴，而4月中旬也有新郎打卡，4月26日更有電視台記者到飯店採訪，記者已經被通知採檢，婚宴新人、賓客以及媒體都可能被匡列。

陳時中今日上午接受廣播節目訪問後回應，離開諾富特的機師都要重新匡列，至於參加喜宴的人，比較好的情況是如果採檢結果出來都沒有人染疫，就比較安心，或者有人染疫就要展開疫調。他也呼籲，4/15以後去過諾富特的人要自主健康管理做好，有任何狀況要和衛生單位通報。