女兒出嫁前1天　鐵漢爸請假「呆坐獨抱貓」：生人勿近！照片超催淚

▲爸爸請假呆坐，「抱著貓咪整理憂鬱的心情！」（圖／翻攝Dcard）



網搜小組／劉維榛報導

上輩子情人出嫁，當爸爸的一定五味雜陳！一名女網友揪心表示，出嫁前一天，媽媽特地傳來一張照片，只見老爸化身憂鬱小生，鬱悶抱著貓咪若有所思，臉上還寫著「生人勿近」的表情，讓原PO看了相當不捨。照片曝光後，引發大批網友噴淚，「爸爸婚禮會不會哭暈在廁所？」

一名女網友在《Dcard》透露，週日（25日）自己正式升格人妻身分，然而婚禮前一天，鐵漢柔情的爸爸卻特地請假一天，獨自一人在客廳呆坐，過程中還緊抱著貓咪，彷彿無法接受「前世情人」要出嫁的事實。

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照片可見，爸爸弓著雙膝，低著頭不發一語，儘管臉上神情被圖片遮住，但連從喵喵憂鬱的表情來推測，當時氣氛肯定很沉重，「生人勿近！」而媽媽則在一旁目睹過程，也不禁感慨「只有張福氣（貓咪名字）能安慰到妳爸的心。」

原PO見狀後也備感心疼，卻也哭笑不得直呼，「建議要嫁女兒的爸爸，應該一人先發一隻貓！」

超大顆洋蔥的畫面曝光後，引發網友也潸然淚下，「爸爸好可愛，結婚後還是要常常陪他喔」、「福氣看起來很無奈」、「希望結婚當天爸爸不會哭暈在廁所」、「似乎爸爸都是這樣，我們最近討論結婚的事，他喝醉以後跟我媽說我不可以嫁，要陪他一輩子，我自己跟他說他也說不可以嫁，我都快瘋了」、「本就可以把貓貓寫進戶口名簿了」、「我要去戶政事務所辦登記的前10分鐘我爸特地打給我，「妳要想清楚啊！現在回頭還來得及！」已笑歪」、「貓貓居可以然讓你爸爸一直抱著都不跑」。

▲網友也感同身受！（圖／翻攝Dcard）

說到掌上明珠出嫁，讓爸爸崩潰的故事，日前本站曾報導《「不要嫁！」鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次》，當時還引發3萬名感動落淚，可見女兒與女婿跪地拜別後，爸爸一時情緒崩潰，坐在沙發上，用手臂止住眼淚，甚至一度站起來說，「不要！」