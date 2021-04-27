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成家就送50吋電視！花蓮集團結婚　55對新人開啟愛的詩篇

▲▼兩對新人代表分別穿著中式與西式禮服，接受縣長徐榛蔚及各界貴賓的恭賀及祝福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼兩對新人代表分別穿著中式與西式禮服，接受縣長徐榛蔚及各界貴賓的恭賀及祝福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮今年春季集團結婚將於5月16日於理想大地渡假飯店盛大舉行，27日於理想大地小島祕密花園辦理宣傳記者會，特地邀請兩對新人代表分別穿著中式與西式禮服，接受縣長徐榛蔚及各界貴賓的恭賀及祝福，讓山海共同見證愛情的永恆，為新人留下難忘的回憶。

記者會中，新人代表分別以高爾夫球車、浪漫遊艇二種方式進場走秀揭開序幕，並邀請徐縣長與貴賓共同參與「幸福起飛」儀式，攜手將翅膀裝在愛心上，象徵讓愛加上翅膀飛向幸福，春季集團結婚共計55對新人，在山海間見證愛情，為彼此開啟另一篇新的詩章。

▲▼兩對新人代表分別穿著中式與西式禮服，接受縣長徐榛蔚及各界貴賓的恭賀及祝福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

對於少子化已成為現今社會普遍的問題，徐榛蔚鼓勵新人們多生育，增產報國，祝福青年朋友在美好的花蓮，串起彼此的連結，一起在花蓮認識新朋友，或許未來會共度一生。而兩個人決定同在一個屋簷下，很不容易，期許新人步入家庭的生活後，未來面臨困境時，不要忘記相愛的初衷，永遠都要像此刻一樣甜蜜地望向彼此。

▲▼兩對新人代表分別穿著中式與西式禮服，接受縣長徐榛蔚及各界貴賓的恭賀及祝福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

將翅膀裝在愛心上，象徵讓愛加上翅膀飛向幸福。

新人代表黃浩哲和劉于瑄三年前因工作聯繫接觸進而熟識，在一次劉于瑄重感冒，黃浩哲給予無微不至的照顧，埋下愛的種子。今年的5月是兩人交往三週年，選擇共結連理，彼此陪伴，一起走向幸福。另一對新人代表是同年同月同日生的黃騰緯和曾羽汝，兩人藉由社群軟體交會姻緣線，相處的日子雖然難免有磨擦，黃騰緯細心呵護天賜般緣分，讓曾羽汝持續眷戀在幸福的愛情中，這段註定的姻緣將走向另一個圓滿的階段。

▲▼兩對新人代表分別穿著中式與西式禮服，接受縣長徐榛蔚及各界貴賓的恭賀及祝福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

集團結婚新人皆能獲得成家禮50吋液晶電視。

出席貴賓包括張懷文、徐雪玉、笛布斯．顗賚、壽豐鄉長劉耀宗、縣府民政處長林金虎、客家事務處長彭偉族及理想大地副董事長梁愛迪等人出席共襄盛舉，見證美好的姻緣。

花蓮縣政府民政處長林金虎表示，縣府辦理集團結婚迄今27屆，已促成2000多對佳偶，欣見愛情的相知相守能有幸福的見證。參加本府集團結婚新人皆能獲得成家禮50吋液晶電視。秋季集團結婚訂於10月3、4日舉行，家庭教育中心婚前教育課程預計於7月11日及31日辦理二場次，請欲報名之準新人留意相關資訊。

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