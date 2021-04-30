一家7口出外用餐占2桌！5寶媽喊「想再生一個」　網舉大拇指跪了

▲一家七口到外面用餐。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者施怡妏／綜合報導

隨著物價、房價不斷上漲，許多年輕人因經濟壓力大，養不起小孩而選擇不生，不過還是有選擇生多胎的家庭，一名5寶媽表示，每次一家七口到外面用餐，都會佔用2大桌，一次就用了3、4個兒童座椅，都覺得很不好意思，也好奇問「現在生3個以上的真的不多嗎？」並透露自己還想再生一個。

5寶媽在臉書「爆怨2公社」發文，一家七口出去吃飯，都會佔用2大桌，或是店內最大的桌子，每次都被店員還有客人議論紛紛，到親子餐廳用餐時，遊戲區幾乎一半都是自家的孩子，「都覺得佔用太多資源很不好意思，而且也怕吵到其他客人用餐」。

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▲網友們直呼超敬佩。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

從照片中可以看到，一家人用了兩張四人桌，夫妻倆則分別坐在頭跟尾，五個孩子乖乖地坐在位子上，其中一個還坐在兒童椅上，也不禁好奇提問，「請問大家遇到小孩比較多的同用餐客人會很排斥嗎？現在生三個以上的真的不多嗎？我還想生一個呢」。

貼文一出後，網友們驚訝連連直呼「太佩服了！」「小孩多沒問題，吵鬧可以理解，但不要太誇張，辛苦了，國家感謝妳」、「如果遇到了我只會跟我老婆說，哇生五個耶，好猛」、「看到只有敬佩，父母很不容易」、「不要尖吵，大哭都能接受」、「我2個就快養不起了」。