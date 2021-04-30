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考驗眼力跟智商！她曬小一弟神筆跡「倒著寫」　網驚：是個人才

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／記爆廢公社二館

▲表弟書寫方是從右邊寫到左邊 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

古人書寫會從右往左寫，但現在的人不管是寫字還是閱讀，都習慣從左往右開始，一名女網友貼出小學一年級表弟親筆寫的紙張，一瞬間全看不懂表弟寫了什麼，仔細一看才發現，竟然是從右邊往左書寫，就連行列也從下往上寫，許多網友看完後驚訝直呼「厲害了這孩子！」

女網友在臉書「爆廢公社二館」發文，小一的表弟從學校帶回來一張單子，親筆寫下要上學的時間、要帶東西、穿著運動服等注意事項，但第一眼卻讓人霧煞煞，明明寫的是中文字跟注音符號，但卻看不懂寫了什麼，原來表弟是從右邊開始寫，她拍下照片笑說「考驗大家的眼力跟智商時間到了」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／記爆廢公社二館）

▲網友們看到後覺得很酷。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文一出，網友們都直呼太有才，「連時間也是從右寫到左」、「我看了一陣子才看懂」、「有翻譯年糕嗎」、「鏡像思考是嗎」、「也太強了吧，我整個當機」。有人好奇問，為何會是倒著寫，原PO則回應，「我也不知道，表弟一直說他寫這樣子是對的」。

據了解，古人多半在竹簡上書寫，竹簡一般是從右邊展開至左邊，閱讀時也是左手開卷，右手合卷，因此閱讀方向會從右邊唸到左邊，書寫時也會從右寫到左，直到清朝中後期，西學東漸，要求文字改革的呼聲漸高，其中就包括改變從右向左豎寫的習慣，之後經歷了新文學運動，加上學者郭沫若和陳嘉庚的提議，才將豎寫左行改為橫寫右行。

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