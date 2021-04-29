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台南安平開台天后宮祈雨　黃偉哲：人要盡力也希望老天幫忙！

▲台南市長黃偉哲上午參與台南安平天后宮的「祈福祈雨祭典儀式」，以古禮祈雨，場面莊嚴隆重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲上午參與台南安平天后宮的「祈福祈雨祭典儀式」，以古禮祈雨，場面莊嚴隆重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲29日上午參與台南安平天后宮的「祈福祈雨祭典儀式」，以古禮祈雨，場面莊嚴隆重，黃偉哲說，很多事情既要盡人事，但也要看天，台南市政府積極採取節流與開源的各種措施，但現階段而言，還是最希望老天垂憐能夠讓天降甘霖，稍解旱象。

▲台南市長黃偉哲上午參與台南安平天后宮的「祈福祈雨祭典儀式」，以古禮祈雨，場面莊嚴隆重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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近日雖有零星降雨，但目前水庫進帳不多，黃偉哲表示，水情嚴峻，仍然需要大家積極努力，讓供五停二的實施能夠延後，也許期間可以碰到其他降雨機會，或是等到梅雨季降雨，就可以不需要供五停二。

▲台南市長黃偉哲上午參與台南安平天后宮的「祈福祈雨祭典儀式」，以古禮祈雨，場面莊嚴隆重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲再次呼籲，近日開始針對高耗水的產業的限水措施，希望業者能夠共體時艱，而對業者受到的衝擊，包括員工工作權的影響等，南市府積極尋找中央資源提供協助，同時也積極媒合再生水取用，希望能夠將衝擊降到最低。

▲台南市長黃偉哲上午參與台南安平天后宮的「祈福祈雨祭典儀式」，以古禮祈雨，場面莊嚴隆重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對再生水的相關配套實施，黃偉哲說，目前再生水的使用已達6成，還是希望能夠積極向上提升，對於造成部分加油站、洗車業者的不便，他表示歉意，但也希望業者體諒，因為目前水真的不夠用。

▲台南市長黃偉哲上午參與台南安平天后宮的「祈福祈雨祭典儀式」，以古禮祈雨，場面莊嚴隆重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，很多事情要看人，也要看神。人的部分包括積極的找水、積極的節水，也已經有初步成效，但再怎麼節水，1天省個1萬頓，也比不上下一場雨，也許就能有百萬噸進帳，這部分真的還是需要靠老天的力量。

▲台南市長黃偉哲上午參與台南安平天后宮的「祈福祈雨祭典儀式」，以古禮祈雨，場面莊嚴隆重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次法會邀請原台南市6區代表集中於安平開台天后宮共同祈雨，市長黃偉哲，市議員盧崑福、蔡淑惠、林美燕、周麗津、呂維胤以及李啟維共同參與祭儀，祈求上天可以降下甘霖，給適當的雨量給水庫有水，讓水庫可以滿，讓農民、百姓、各行各業都有水可用。

▲台南市長黃偉哲上午參與台南安平天后宮的「祈福祈雨祭典儀式」，以古禮祈雨，場面莊嚴隆重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民政局長姜淋煌表示，感謝安平開台天后宮主委盧友禮及廟方委員主辦本次祈福祈雨法會，祭典儀式邀請黃偉哲市長親臨主祭，期盼可以天降甘霖。安平區長賴青足表示，安平區公所也有相關節水措施，實施換裝二段式沖水馬桶、關閉部分廁間、使用有節水標章水龍頭等措施，請大家一起落實節水，攜手抗旱。

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