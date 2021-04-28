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22歲媽幫1歲女洗澡釀命案！轉身曬衣吹頭髮　回頭驚見溺死浴缸

▲桃園市1名年輕媽媽本月26日晚間幫1歲女兒與3歲兒子洗澡，在浴缸放水時，先去曬衣服，後來折返浴室時驚見女兒面向水面（示意圖／取自免費圖庫pixabay

▲桃園市1名年輕媽媽本月26日晚間幫1歲女兒與3歲兒子洗澡，在浴缸放水時，先去曬衣服，後來折返浴室時驚見女兒面向水面（示意圖／取自免費圖庫pixabay） 

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區1名媽媽讓1歲女童在浴缸洗澡時，途中暫時離開梳洗、曬衣服，回來時驚見女兒面趴水面已無呼吸，趕緊打電話119求助，救護人員忙做CPR再送醫，但延至27日上午仍宣告不治，桃園警方已報請桃園地檢署相驗釐清死因，媽媽是否有無過失，也將由檢警調查釐清。

楊梅警方調查，這名22歲的媽媽26日晚間6時許在住家浴室放熱水準備讓1歲女兒與3歲兒子洗澡，中途媽媽先去曬衣服與吹頭髮，讓2名小孩在浴缸玩水一下，未久折回浴室時，卻發現女兒臉朝下趴在水面上，3歲兒子則呆坐浴缸裡，女兒已無呼吸心跳，嚇得趕緊打電話給119求助。

救護人員趕抵時，急忙幫小女嬰施作心肺復甦術，趕緊送往天成醫院急救，再轉送桃園醫院急救，但女嬰狀況仍未轉好，延至27日上午9時許搶救無效宣告死亡，楊梅警方報請桃園地檢署檢察官相驗釐清女嬰死因，並確認媽媽有無過失責任。

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