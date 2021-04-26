全台綠建築9255件省水1億400萬噸　內政部：相當半座石門水庫水量

▲綠建築。（圖／內政部提供，下同）



記者黃巈禾／台北報導

近年政府大力推動綠建築，內政部26日宣布，截至去年底止，全台綠建築數量已有9255件，每年共約可省電21.38億度、省水1億400萬噸，相當於省下半座石門水庫的水量。

內政部指出，政府在都市更新及危老屋重建，也獎勵綠建築設計，依內政部統計近4年（106至109年）申辦都市更新及危老屋重建案例1579件中，已有692件取得綠建築標章，比率為43.83％，且中央興辦的社會住宅將全數採綠建築。

內政部表示，在政府推動下，去年綠建築標章通過的件數達848件，為歷年之最，全台累積總數9255件，且全國各縣市均有綠建築標章通過案例，其中，民間興建綠建築標章的佔比也逐年提升，從91年的6%（7案）攀升到109年的42%（358案）。

如進一步將109年取得綠建築標章案件的總樓地板面積與當年度建築執照總樓地板面積相比，其比率達16.43%，並依近5年（104至108年）12.13％、17.12％、15.53％、18.70％及16.46%的比例來看，雖受國內房地產景氣及申請案之建築規模因素，呈現高低起伏之波動狀態，但整體而言，近年國內綠建築標章的申請案量已穩定成長。

▲綠建築數量逐年增加。（圖／內政部提供）



依據內政部統計，以綠建築標章建築物平均至少可節電20%及節水30%的效益估算，累計每年約可省電21.38億度、省水1億400萬噸，以石門水庫有效容量1億9740萬噸而言，每年相當於省下半座石門水庫的水量，每年節省的水電費約85.22億元。

此外，內政部指出，每年減少的二氧化碳排放量約為121.23萬噸，約等於8.14萬公頃人造林（相當於3個台北市面積）所吸收的二氧化碳量。

內政部建築研究所表示，我國的綠建築標章制度與世界各國一致，均為自願申請制，並從88年9月開始實施，現今全世界約有38套的綠建築評估系統，而台灣為僅次於英國、美國及加拿大後，全球第4個實施具科學量化的綠建築評估系統，同時也是第1個對高溫、高濕氣候進行綠建築評估的國家。