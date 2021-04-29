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7年徒歩上班路　重障獲身心障礙者職場楷模

▲31歲重度聽障者小新，透過勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心推介，順利尋得工作並穩定就業7年，今年獲得身心障礙者職場楷模。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲31歲重度聽障者小新，透過勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心推介，順利尋得工作並穩定就業7年，今年獲得身心障礙者職場楷模。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

31歲重度聽障者小新（化名），透過勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心推介，順利尋得工作並穩定就業7年，工作態度積極努力，獲得肯定今年成為身心障礙者職場楷模。

家住嘉義大林的小新從小便是聽語重度障礙者，因為無法溝通，求職之路總是處處碰壁，7年前與朋友一同到永康就業中心尋職，透過身障就服員紀宛吟的努力，順利找到工作並穩定就業，今年更獲得台南市「2021年身心障礙者職場楷模」。

永康就業中心表示，小新7年前透過中心進入環鋼科技公司，初入職場因對工作不適應，又因離鄉背景而萌生離職念頭，就服員知道後即進廠與小新懇談，協助化解小新的困難，鼓勵小新持續堅持，在就服員與公司協助及小新自己的努力下，小新突破困難穩定下來，至今已工作近7年，因小新聽障且平衡感不佳，騎車沒有安全感，持續7年每天徒歩行走30分鐘上班，可見小新對於工作的歸屬感與認同。

▲31歲重度聽障者小新，透過勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心推介，順利尋得工作並穩定就業7年，今年獲得身心障礙者職場楷模。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環鋼科技總經理郭治華表示，小新工作初期因個性害羞不敢主動詢問其他工作夥伴，再加上溝通問題，而產生人際互動的困難，在就服員與公司依據小新狀況，討論出因應對策，於職場找尋自然支持者，所幸同事們也認同公司進用身障者之理念，願意在旁協助小新。目前小新適應良好，工作之餘也規畫自己的休閒活動，熱於參加馬拉松活動。讓自己在工作、生活及健康中取得平衡。

永康就業中心表示，相信每位身心障礙者皆有勝任職務之工作能力，當中仍需要社會大眾共同努力、廠商樂於提供工作機會及就服員協助評估身心障礙者之合適工作職缺，方能協助身心障礙者順利進入職場。

另亦可透過職業訓練加強身心障礙者的工作能力，目前該分署針對身心障礙者有多項職前訓練課程，如網路行銷設計與微電影創作班、數位設計（網頁設計&網路工程）班及創意商品網路行銷班等多元化職務班別，歡迎身心障礙者踴躍報名參加。

▲31歲重度聽障者小新，透過勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心推介，順利尋得工作並穩定就業7年，今年獲得身心障礙者職場楷模。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另永康就業中心於勞動節前夕，辦理「你值得更好的」活動，提醒辛苦的勞工朋友們，在工作之餘也要放鬆，由中心人員手繪45種fun鬆方式，如唱歌、吃芒果冰、環島旅行…..等，設計成貼紙，可以貼在任何一隅，讓工作與生活壓力OUT職場幸福指數UP，透過可愛的圖案，傳遞有溫度的嘮叨，提醒大家，”我們都值得更好的”，自4月30日起至永康就業中心洽公民眾，可以索取1份「你值得更好的」貼紙，提醒民眾工作之餘也要懂得愛自己，讓生活更美好，數量有限送完為止。

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