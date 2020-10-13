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腦麻無礙！腦麻協會舉辦三場戶外輔具休閒路跑　助身心障礙者走出戶外

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▲▼財團法人腦性麻痺基金會,桃園市腦性麻痺協會,身心障礙者,輔具,休閒運動。（圖／財團法人腦性麻痺基金會提供）

▲財團法人腦性麻痺基金會於今（13）日上午舉辦「2021臺北國際扶輪世界年會　萬人反毒公益路跑」活動記者會，立委萬美玲、林奕華、陳以信等人也前往支持。（圖／財團法人腦性麻痺基金會提供，下同）

地方中心／桃園報導

運動，應是人人都能享有的權利。對一般人來說，從事運動休閒等活動相當輕而易舉，但是對於具有腦性麻痺等身心障礙的朋友來說卻並非如此。「財團法人腦性麻痺基金會」與「桃園市腦性麻痺協會」於今（13）日上午在立法院群賢樓9樓大禮堂，舉辦「2021臺北國際扶輪世界年會　萬人反毒公益路跑」活動記者會，並邀請立法委員萬美玲、林奕華、陳以信等人參加，希望藉由這場記者會，讓更多人知道、也願意支持身心障礙者運動的權利。

財團法人腦性麻痺基金會在2019年開始舉辦第一屆「輔具休閒運動會」，讓腦性麻痺患者與家人一起享受休閒運動的樂趣，過程中亦獲得許多參與者讚賞與肯定，今年為了讓腦性麻痺朋友們有更多社會參與及休閒運動的機會，更是連續辦理了三場戶外輔具休閒路跑活動。

▲▼財團法人腦性麻痺基金會,桃園市腦性麻痺協會,身心障礙者,輔具,休閒運動。（圖／財團法人腦性麻痺基金會提供）

▲只要有適當輔具，身心障礙者也能走出戶外、享受運動。

立委萬美玲致詞時表示，身心障礙者因身體上的不便，大多只能從事靜態活動，然而事實上，只要能提供身心障礙者一處低勞力、靜態、不求速度的照顧場域，不僅可提升身障朋友的信心及肯定自我價值，也可透過團體照顧活動達到復健功能，進而延緩身心功能退化問題，促使身心障礙朋友能從「被照顧者」轉換成社會上的「有產能者」。

立委萬美玲指出，身心障礙者的輔具過去往往只有使用在醫療復健上，但身心障礙者的運動權卻很少被重視，因此未來也會協助爭取身心障礙者輔具的補助預算，讓更多身心障礙者能走出戶外，享受應有的運動權利。

▲▼財團法人腦性麻痺基金會,桃園市腦性麻痺協會,身心障礙者,輔具,休閒運動。（圖／財團法人腦性麻痺基金會提供）

「臺北國際扶輪世界年會萬人反毒公益路跑」

活動時間：2020年11月1日06：00起跑

活動地點：總統府前廣場

參加對象：腦麻家庭戶（一位腦麻者與一位主要陪同者），共8組家庭

「第二屆腦性麻痺輔具休閒運動會」

活動時間：2020年12月5日（六）

結合桃園特殊教育學校、國立體育大學、長庚大學、扶輪社及生活、休閒輔具廠商共同舉辦「桃園市第二屆輔具休閒運動會」活動，超過300位腦麻生跟陪同的家長一同參與。此次休閒運動會在創新構思與多元資源投入下舉行，期盼藉由此次活動讓更多人領會，透過適當輔具協助，身心障礙者也可以輕鬆享受運動的快樂。

「桃園市立桃園特教學校運動會」

活動時間：2020年12月18日（五）下午13：00～15：00

桃園市立桃園特教學校為提升學生心肺耐力、肌耐力、增進體適能促進身體健康，今年更增加了腦麻助跑三輪車，為未來校園建置科技輔具揭開序幕。

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