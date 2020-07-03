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主動積極樂於助人　聽障者「小豐」獲今年身心障礙者職場楷模

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▲38歲的「小豐」工作認真負責，獲獲得台南市2020年身心障礙者職場楷模。 （圖／記者林悅翻攝）

▲38歲的「小豐」工作認真負責，獲獲得台南市2020年身心障礙者職場楷模。 （圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

家住屏東38歲的「小豐」從小便是聽語重度障礙者，求職的過程比一般人辛苦，5年前由姑姑帶來勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心尋職，順利找到工作，今年更獲得台南市2020年身心障礙者職場楷模，並且在公司完成終身大事，今年更要升格當新手爸爸，真是三喜臨門。

小豐母親早逝，從小由父親帶大，有一雙弟妹，但工作收入微薄，小豐高職畢業後便在屏東一家小型運動器材行任維修作業員約10年，但因公司薪資低，且沒有任何保險，日漸年長的小豐覺得自己應該找一份更穩定的工作，來改善家計，於是到台南找姑姑幫忙，姑姑便將小豐帶到永康就業中心，尋求就服員的協助。

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就服員紀宛吟回憶，第一次見到小豐時，覺得小豐沒有特別的專長，且對於未來沒有自信，在紀就服員專業的評估及運用職務再設計，找到了全國第一家特例子公司環鋼科技任作業員工作，至今已滿5年。

紀就服員表示，推介的過程並不順利，小豐雙耳失聰，溝通需以筆談及手語溝通，但畢業後鮮少使用手語，以致手語能力退化，即便請了手語翻譯協助，溝通上仍須反覆澄清，以致於公司在溝通及安全抱持多方疑慮，當次並未獲得錄用，但因小豐積極的態度及之前就業穩定度，給了當時的面試主管留下相當深刻的印象，透過就業中心積極的配合及遊說，公司再次出缺時便又給了一次面試的機會，這次很順利的被錄取。

環鋼科技郭治華總經理表示，小豐到公司服務初期，因溝通問題常讓小豐及同事感到困擾，所幸在就服員的建議下，開始隨身配戴筆記本，使用筆談，讓他學會一般人的語法，也想起很多國字要怎麼寫，而智慧型手機及社群軟體，更成為小豐與主管及同仁們溝通最好工具。

小豐在公司態度積極，而且能虛心接受公司主管指導，目前已晉升該組工程師，更負責協助公司其他聽障同仁，公司更鼓勵他考取機車駕照並教導他防禦駕駛的概念，小豐順利考取駕照後，改善了通勤時間，小豐也因自己良好的工作態度，及樂於助人的好人緣，吸引了同公司菲藉的同事，更於今年一月份於菲國完成終身大事，並在今年底升格成人父。

永康就業中心表示，身心障礙者就業之路往往比一般人困難，目前雲嘉南分署針對身心障礙者，有多項職前訓練，有電腦輔助工程測量班、室內設計、智慧機械手臂等等班別，來提升身心障礙者的工作技能，歡迎身心障礙者踴躍報名參加，當上帝關了一扇門，必打開另一扇窗，只要自己不放棄，努力向前，未來一定有無限可能。

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