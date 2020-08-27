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30%民眾沒壽險保障！金管會擬放寬「身障核保條件」　壽險公會：恐有道德風險

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▲金管會保險局長施瓊華。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會保險局長施瓊華。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

壽險業規模持續擴大，直至今年6月底，總資產已達30.23兆元，年成長3%。不過，金管會保險局施瓊華表示，國人平均壽險保額上半年為66萬元，年增3萬元，期許壽險業仍要更努力一點，提高國人保障，因為商業保險具有重要的功能，也是「社會安全網」的一部分。

施瓊華說，金管會請壽險公會研究並徵詢意見，看能否推出身心障礙者專屬「一定核保」的保單，主要原因是身心障礙者的投保比率不高，理賠統計資料的「數量太少」，也無法精算出合理保費，如何定價都是問題，「我們就在想，在風險可控的範圍內，看核保是否能稍微寬鬆一點。」

民眾過去沒買壽險保單，經濟狀況是原因之一。金管會善盡社會責任，針對經濟弱勢族群推出「微型保險」（Microinsurance），提供經濟弱勢民眾或特定身分者藉由小額保費支出，避免發生保險事故後陷入經濟困境。

另外，像是「三高」、糖尿病患及部分慢性疾病等高風險族群，原先無法順利投保，如今也有壽險業者陸續推出加費承保或批註除外的「弱體保單」。

▲受傷，保險，理賠，賠償，失能，傷害，意外。（圖／pixabay）

▲金管會請壽險公會研究，身心障礙者專屬的保單。（圖／pixabay）

壽險公會解釋，國人壽險保額平均66萬元，是透過單一保單金額除以全台灣總人口數的計算方式，但若以身分證歸戶而言，國人平均保額是160萬元，20歲至40歲的保額可能更高，但全台灣僅有68%民眾購買壽險保單，「應該要了解為何約有30%的人沒有壽險保單，這是壽險業必須努力的地方。」

金管會正研議若身心障礙者核保條件放寬，先累積一定數量，觀察一段時間後，進而看到這些風險的樣貌，並推估不同障別的身故率多高，找到更符合需求的保單費率。施瓊華透露，目前也考慮可能利用現有保單，開放特定障別投保，但重點仍在「定價」，正與壽險公會討論中，盡量探求各種可能性。

不過，壽險公會認為，保單僅能是「盡量核保」，而不是「一定核保」，且核保程序仍有必要性，若訴求「一定核保」，恐怕有道德風險，目前仍在研議中。

 

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