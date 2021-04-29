消基會抽查「飲用水龍頭」　這款測出鉛含量超標！長期喝恐有風險

▲消基會抽查市售「飲用水龍頭」。（圖／消基會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

消基會查核10件市售飲用水水龍頭，檢測結果發現，1件商品品質不合格，與水接觸的本體材料鉛含量大於0.25%，此外，1件「商品檢驗標識」不符合，4件「中文標示」計不符合。

消費者文教基金會秘書長徐則鈺表示，市售水龍頭材質以銅合金及不鏽鋼市占率最廣，銅合金材質經過鑄造、拋光、電鍍後，使水龍頭看起來跟不鏽鋼相同，但使用一段時間後，電鍍層剝落與水接觸時，鉛便會溶於水。一旦飲用水受到鉛汙染，並不會因為沸騰而揮發，長期攝取可能導致心血管疾病、兒童智力下降及帕金森氏症等症狀，選購前不得不慎。

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經調查發現，「LOLAT－單槍廚房兩用水龍頭（飲水用）」，不符合規定，該產品情形為與水接觸之本體材料鉛含量大於0.25%，鉛析出的風險比較高，長時間的使用可能會危害人體健康。檢驗局已依「商品檢驗法」第42條第1款規定，廢止其驗證登錄，並依同法第63條之1第1項規定通知報驗義務人限期回收或改正。如屆期未回收或改正將再依同法第63條之1第2項規定，處10萬元以上100萬元以下罰鍰。

在標示查核部份，「HCG－廚房用（單孔）單把手混合龍頭」不符合「商品檢驗標識」規定，該商品本體未標示商品檢驗標識。另外，有4件樣品「中文標示」不符合規定，分別為LF認證無鉛單槍廚房立式龍頭、Periya－淨水器專用無鉛龍頭-亮銀、HCG－廚房用（單孔）單把手混合龍頭，以及ADD－ADD不銹鋼彎管龍頭。

對此，消基會建議消費者，購買飲水用水龍頭時，請確認包裝上是否有標示「飲水用」等字樣；開包裝安裝時，請留意商品本體是否有貼附「商品檢驗標識」（圖例如附）及是否有標示〝LF〞；出水口附有濾網者，應定期檢查清洗濾網，避免影響水質及確保水龍頭功能正常。