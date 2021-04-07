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太魯閣號50死悲劇！消基會批：賠償金應x3　否則助家屬發起團體訴訟

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY5，第七節車廂拖出。（圖／記者黃國霖攝）

▲2日台鐵太魯閣號嚴重事故造成50死、216傷的慘劇，台鐵擬賠償亡者每位罹難者540萬元。（圖／記者黃國霖攝）

記者彭懷玉／台北報導

2日台鐵太魯閣號嚴重事故造成50死、216傷的慘劇，台鐵擬賠償每位罹難者540萬元，對此，消基會今（7日）召開記者會，痛批台鐵應比照消保法規定主張三倍以下賠償，不可僅以交通部片面公告的賠償金額為上限，否則將全力協助受害家屬發起對台鐵局的團體訴訟。

▲消基會董事長黃怡騰,秘書長徐則鈺,財務長陳智義,消基會7日召開太魯閣號記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

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▲消基會董事長黃怡騰說，台鐵應比照消保法規定主張三倍以下賠償，不可僅以交通部片面公告的賠償金額為上限，否則將全力協助受害家屬發起對台鐵局的團體訴訟。（圖／記者彭懷玉攝）

消基會今（7日）召開記者會，痛批台鐵局應站起來承擔，董事長黃怡騰說，經統計，客運、鐵路事故一次比一次嚴重，本次408次太魯閣號更是台鐵史上死傷最慘重的事故，東部人要個安全回家的路都困難，除了感謝努力救災的人員，後事辦好、進行即時補救也相當重要。

目前罹難者確定可以領賠償金250萬、特別濟助金280萬、慰問金10萬，一共540萬，黃怡騰說，針對台鐵局提出的賠償金額顯然偏低。消基會認為，應比照消保法第51條規定「依本法所提之訴訟，因企業經營者之故意所致之損害，消費者得請求損害額五倍以下之懲罰性賠償金；但因重大過失所致之損害，得請求三倍以下之懲罰性賠償金，因過失所致之損害，得請求損害額一倍以下之懲罰性賠償金。」做為賠償基礎，才能更周延、完滿。

黃怡騰說明，若以540萬元為例，應該為至多三倍作為賠償金才合理，也就是說，540萬元的三倍即為1620萬元，不過需以傷亡者的狀態而定。否則，將協助死傷者家屬提起團體訴訟，為他們爭取公道。

黃怡騰說，除了咎責和救災之外，後續賠償金額過低是目前最大的問題，交通部僅認定62條，賠償250萬元為上限，不過，被摩托車撞到都要賠到250萬元了，所以後來台鐵局再訂個特別濟助金280萬元，「搞得好像是恩賜一樣」，且訂定上限，這樣的法規早該檢討。

▲消基會董事長黃怡騰,秘書長徐則鈺,財務長陳智義,消基會7日召開太魯閣號記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

▲秘書長徐則鈺則說，雖然假扣押李義祥3點多億元，不過目的是填補對台鐵造成的損害，並非彌補受傷的消費者。（圖／記者彭懷玉攝）

秘書長徐則鈺則說，無論坐票還是站票，每一位乘客都是購票上車，填補消費者受到的損害是當前要務，雖然假扣押李義祥3點多億元，不過申請的人是台鐵，目的是填補台鐵造成的損害，並非彌補受傷的消費者，且台鐵局投保國泰產險的上限兩億元，多的部分由誰來負擔？由納稅的全民來負擔嗎？「企業經營者不要只想法定金額賠償就好，這只是彌補的下限，應以消費者保護法進行民事賠償才合理。」

徐則鈺說，邊坡工程是鐵路局發包的，是台鐵局直接過失，就是鐵路局要負責，台鐵作為國營企業，應拿出典範，否則將協助多位受害人提起團體訴訟，呼籲台鐵局硬起來，才不需經過曠日費日的訴訟。

▲消基會董事長黃怡騰,秘書長徐則鈺,財務長陳智義,消基會7日召開太魯閣號記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

▲財務長陳智義則補充，台鐵局是當事人，應該要負損害賠償，早在2018年普悠瑪事件後，早披露對邊坡防護偵測系統會於2020之前完成，異物掉落都應該即刻通知，像是高鐵、捷運，有異物侵入防護監測措施都會啟動。（圖／記者彭懷玉攝）

至於賠償制度，財務長陳智義則補充，早在2018年普悠瑪事件後，早披露對邊坡防護偵測系統會於2020年之前完成，異物掉落都應該即刻通知，像是高鐵、捷運，若有異物侵入，防護監測措施都會立刻啟動，請駕駛員煞車，若事前做好，悲慘就不會發生。

消基會指出，在本次搭乘太魯閣號幸運未受傷的的乘客，鐵路局也應基於關懷，提出補償與救濟，比方說主動關懷、補償及賠償未到站轉乘車資、遲延時間補償、因車禍而損失之財物等損失等，甚至包括精神慰撫金等救助等。請台鐵不要迴避責任，必須要進步、重視善後，賠償問題做好，才能安慰枉死乘客和無端受害的乘客。

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