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磁性玩具藏危機！消基會抽檢：2／3品質不合格、「巴克球」占6成

▲▼ 磁性玩具藏危機！消基會抽檢：2/3品質不合格、「巴克球」占6成 。（圖／消基會提供）

▲消基會公布市售磁性玩具查核結果，發現近3分之2品質不合格 。（圖／消基會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

磁性玩具種類多樣，可以似積木緊密結合，也可以隨意變形，但近日也傳出有兒童誤吞磁力玩具，導致胃穿孔等嚴重後果。消基會今（1日）公布市售磁性玩具查核結果，結果發現，發現近3分之2品質不合格，其中6成是「巴克球」。

消基會指出，為瞭解市售「磁性玩具」品質，近期與經濟部標準檢驗局合作，於109年購買15件「磁性玩具」商品，依據CNS 4797「玩具安全（一般要求）」系列國家標準進行「品質項目」檢測，與依據「商品檢驗法」及前述標準查核「商品檢驗標識」與「中文標示」。檢測結果「品質項目」計10件不符合，「商品檢驗標識」計4件不符合，「中文標示」計12件不符。

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▲▼ 磁性玩具藏危機！消基會抽檢：2/3品質不合格、「巴克球」占6成 。（圖／消基會提供）

該次購樣的「磁性玩具」包括巴克磁球益智組、磁性積木、磁性黏土、磁性棋類、磁性字卡等，主要不合格情形為本體體積過小及高磁性，恐讓嬰幼兒誤吞食，於腸胃道間互相吸引，造成腸胃道穿孔之風險。

標準檢驗局說明，針對近期國內有數起嬰幼兒誤食巴克球，造成腸胃道穿孔之情形，為確保嬰幼兒安全，已自108年10月1日起將巴克球列為應施檢驗玩具商品範圍，並將該商品列為重點管理項目；本次購樣商品有6件為巴克球，均為實施列檢前進口或出廠商品，因本體體積過小及具高磁性，不符合標準要求，已依「消費者保護法」等相關規定命廠商回收改善，其餘4件品質不符合規定之「磁性玩具」，已依「商品檢驗法」作有關處置。

▲▼ 磁性玩具藏危機！消基會抽檢：2/3品質不合格、「巴克球」占6成 。（圖／消基會提供）

消基會呼籲，消費者應購買有貼附「商品檢驗標識」之「磁性玩具」商品，在選購時注意是否有詳細中文標示，並應詳細閱讀商品適用年齡、注意事項、警語及使用方法等標示內容，選擇適合年齡之玩具供兒童玩耍使用，並且應於遊玩後收好，避免家中幼兒或寵物誤食。

消基會提到，「磁性玩具」已列為應施檢驗玩具商品，應完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入於市場陳列或銷售。對於市場上流通之商品，每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，針對不安全及涉違規商品進行宣導及下架，以維護網路商品交易安全性，以雙重把關機制維護消費者權益。

▲▼ 磁性玩具藏危機！消基會抽檢：2/3品質不合格、「巴克球」占6成 。（圖／消基會提供）

▲▼ 磁性玩具藏危機！消基會抽檢：2/3品質不合格、「巴克球」占6成 。（圖／消基會提供）
 

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