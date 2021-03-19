我國PCR檢測「費用比港澳貴14倍」！消基會批醫院、政府趁火打劫

▲基會呼籲指揮中心應盡早檢討自費核酸檢測措施適用範圍及檢驗費用的合理性。（圖／消基會提供）

記者崔至雲／台北報導

消基會今（19日）指出，國內醫院收取自費核酸檢驗費用介於4,500至8,000元之間，相較香港費用為港幣240-1,470元(約台幣865-5,292元)、澳門費用為澳門幣90元（約台幣320元），分別高出5倍及14倍的價格。消基會董事長黃怡騰批評，台灣國民所得低於這些國家，自費檢驗費用卻比別人貴，根本趁火打劫，要求指揮中心與各縣市政府衛生局將費用公開透明化，取得民眾認同。

消基會說明，在國際疫情仍處緊繃態勢下，民眾因經商、求學，或因親屬生病或身故等社會需求，有出入國境的必要性，收取高額且訂價不透明的採檢費用，等同醫院牟取暴利的不當工具，亦不利於未來解除邊境管制的普篩需求，政府實應針對不合時宜的收費，進行全面性的檢討。

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▲消基會整理各國PCR檢測費用。（圖／消基會提供）

依據衛福部今年2月公布資料，全台獲准提供自費核酸檢驗服務的醫療院所，全台共計110家，分佈22個縣市。消基會抽樣71家醫療機構進行統計，結果顯示，常規檢驗收費區間為4,500元至8,000元，報告取得時間約一至兩天，最慢達三天，快速檢驗的收費區間為5,500至7,300元，當天即可取得報告，也有少數醫院提供特急件服務，收費區間為9,600至10,000元，最快三至四小時後可取得檢驗報告。以上機構的採檢部位皆為鼻咽或咽喉部位。進一步以衛福部所屬醫療機構訂價5,000元為標準，計達42家醫療機構的收費超過5,800元以上，比例超過六成。

▲消基會呼籲指揮中心與各縣市政府衛生局應儘早檢討自費核酸檢測措施適用範圍及檢驗費用的合理性。（圖／消基會提供）

黃怡騰再以台日兩國的收費做比較，台灣衛福部所屬醫療機構的收費(常規件4,500元)高於「フィネクトパートナーズ株式会社」費用（13,915日幣，約新臺幣3,618元）達1.24倍。然日本與台灣的國民生活水平實有懸殊，2019年日本人均GDP達40,253美元，為台灣的1.55倍，相較之下，台灣的收費顯得更貴，道理何在？

黃怡騰呼籲指揮中心與各縣市政府衛生局應儘早檢討自費核酸檢測措施適用範圍及檢驗費用的合理性，並將核定資訊予以公開，才能取得公信，全民配合防疫。