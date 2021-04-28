安倍晉三臉書曬台灣鳳梨　莊瑞雄留言邀再訪台

▲安倍晉三曬台灣鳳梨。（圖／翻攝自安倍晉三臉書）

記者蘇晏男／台北報導

中國以檢驗出3種介殼蟲為由，3月起禁止台灣鳳梨進口，政府除大動作呼籲國人多購買國產鳳梨，協助果農渡難關外，也向海外推廣台灣鳳梨，增加出口管道，其中日本網友甚至製作出「台灣鳳梨地圖」力挺。有趣的是，前日相安倍晉三今（28）日在臉書大方分享把台灣鳳梨當點心，民進黨立委莊瑞雄見狀，留言邀請他再訪台，立委范雲則表示他向安倍提供各式鳳梨料理秘笈。

安倍晉三臉書28日寫道，「今天的甜點是鳳梨，看起來好好吃。」並附上一張照片，畫面中安倍除笑容可掬地手持1顆鳳梨外，桌上還擺了4個鳳梨，且前面一張紙板上大大寫著「台灣鳳梨」，且畫上多個紅綠顏色的鳳梨交錯著。

貼文一出後，莊瑞雄在下方留言表示，台灣屏東產的鳳梨甜美多汁，邀請他再訪台灣屏東，「很多美味的台灣水果等著你」；而范雲則分享該則臉書文寫道，感謝安倍對於台灣鳳梨的支持，她也跟安倍說期待台日友好堅若磐石！日本一直是她很喜歡去旅遊的國家，迷人的文化與人，讓她在疫情之前，每年都造訪，「最後，我也跟安倍前首相分享臉友們提供的各式鳳梨料理秘笈」。

▼安倍晉三曬台灣鳳梨，范雲、莊瑞雄回應。（圖／翻攝自安倍晉三臉書）