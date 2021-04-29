案1112「跳舞4.5小時百人照」被曝光　舞蹈老師回應了

▲網友曝光案11125事發當天在阿曼達舞場的合照。（圖／翻攝批踢踢）



記者葉國吏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心28日公布3例本土確診案例，案1112、70多歲老翁在事發當天曾經到阿曼達舞場跳舞，現場一張百人合照也被網友起底。對此舉辦當天活動的舞蹈老師也在臉書發文回應。

指揮中心掌握，案1112曾有公共場所活動史，20日下午1時20分許曾前往平鎮區北興活動中心參加舞蹈課程，下午約4時前往中壢區「懶得煮」客家麵食館金陵店用餐，傍晚5時至晚間9時30分前往中壢區新生路阿曼達舞場跳舞；21日上午9時，案1112又前往桃園區中埔國小參加樂齡學習課程，其足跡遍布桃園市4處地點。

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對此批踢踢網友熱議，甚至找出事發當天舞場跳舞照片，只見照片中將近百人的大合照都沒戴口罩，網友見狀紛紛留言：「又要避桃令了嗎」、「還真的是當天大合照耶」、「這比華航機師嚴重多了」。

▲舉辦活動的舞蹈老師發文。（圖／翻攝臉書）

舉辦當天活動的舞蹈老師28日在臉書發文，表示28日下午已經收到通知，並已經通知當天參加人員要做好防疫措施，同時也強調當天採取實名制簽名入場。28日晚間9點就有同學已經收到衛生所居家隔離的通知，今天將會有防疫計程車帶他們去醫院篩檢、篩檢結果出來將會再跟大家報告。