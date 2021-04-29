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同居2個月！衣櫃爆炸像「阿嬤的冰箱」　男友嚇：還會挖出土石流

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲衣櫃滿到炸裂。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，自從女友入侵家中一起同居之後，三觀全被刷新，就拿浴室來說，光是洗髮就有好幾罐，臉部的保養品也是各種瓶瓶罐罐，買了三層架還不夠放，其中最誇張的就是衣櫥，本來只用了一半的衣櫥，被女友全部塞得滿滿，他傻眼驚呼「根本像過年期間阿嬤的冰箱」。

男網友在Dcard上發文，今年過年後和女友展開同居生活，雖然事前已經打了預防針，但是沒想到根本是災難，「地上頭髮免不了，但生活空間直接1/2啊」。以浴室為例，基本頭、臉、身體就三罐就可以解決的事情，但女友光是洗髮精就有好幾種，染髮維持、補色洗髮精、頭皮護理等等，更不用說還有護髮系列。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲圈起來的是原PO的，其他都是女友的。（圖／翻攝自Dcard）

原PO指出，臉部清潔保養正常一罐解決，但女友的洗臉用品還有分美白、去角質、果酸，「真的是刷新我的三觀啊，不是只有一張臉嗎」，其中最誇張的就是衣櫥，當時女友還問他衣櫥大小，擔心會不夠放，他還拍胸脯保證一定夠，結果完全滿到炸裂。

只見照片中，原本只用一半的衣櫥，另一半的空間全被塞滿，「掛衣的空間直接歸零，所有衣服就像鹹菜一樣擠在一起」，怕女友彎腰找衣服很累，把上層讓給對方，自己用下層的，「每次找衣服直接坐著找，還有可能挖到土石流，唉不想努力了」。

對此，網友們回應，「別光想著亂和東西多，至少女友入住房子會多點人氣味」、 「完全是我女友的翻版，我家鞋櫃更誇張，直接擺外面了，別人來家裡還會以為有很多客人在裡面」、 「女生的衣服大概是男生的4倍啊」、 「我為了女友買了一個衣櫃，女生東西絕對比我們男生多，必須習慣」。

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