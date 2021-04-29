民進黨高層子再爆餵毒虐死小弟！仇家槍擊北投媽祖協會後現身警局

▲北投媽祖文化協會10日遭2名趙介佑仇家狂開3槍後，隨即棄車逃逸，19天後竟主動投案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北投媽祖文化協會10日遭2名惡煞狂開3槍後，開著要價3百多萬的瑪莎拉蒂跑車逃逸。警方發現涉案2人均為北聯幫分子，而該協會就是北聯幫會所，警方一開始懷疑是「網內互打」，據悉開槍的44歲楊姓及43歲郭姓嫌犯都是趙介佑仇家，正當警方苦惱抓不到人，2人竟在第19天主動投案，北投分局正訊問中。

據悉，警方掌握的開槍原因，與民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑有關，楊鷲旗下一名罹患癌症的小弟，與趙介佑認識，疑似在一場聚會同歡時，趙介佑涉嫌轉讓毒品給小弟施用，事後小弟身亡過世。

楊鷲案發當天站在中央北路、育仁路口朝位在2樓的媽祖文化協會開2槍，大郭則對空開1槍，2人隨即逃逸，大郭將價值400萬的瑪莎拉蒂棄置在下八仙的產業道路，遭警方尋獲。

由於被害的媽祖協會前理事長趙映光就是趙介佑的父親，甚至還擔任北投分局顧問團團長，而趙介佑更在3年前，把偵查隊當廚房走直接面會在監執行綽號「洪少」小弟。種種跡象顯示與趙家與警方關係良好。但小弟暴斃後，楊鷲自認顏面無光，因而到平時聚會場所開槍示威。

對警方辦案方式瞭如指掌的楊鷲犯案後第一時間就棄車、關機，行蹤成謎，儘管警方了解他平時出入場所，持拘票上門逮人仍一無所獲。而警政署將北投槍擊案列今年24件重大槍擊案唯一未破，甚至傳言警政署長陳家欽透過市刑大轉知，若再不破案，將親自參加專案會議。

北投分局如坐針氈苦惱怎麼都抓不到人，甚至經過延長拘票期限1次後，懸疑案情竟出現戲劇化，19日上午7點33分，2嫌各坐1台保時捷休旅車「Cayenne」（俗稱凱燕）到北投分局投案，，並起獲作案用手搶及模擬槍各1支、子彈4顆，警方現正訊問中，訊後依恐嚇罪及槍砲彈藥刀械管制條例移送士林地方檢察署偵辦。

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