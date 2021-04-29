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三總北投分院「神鬼下士」偷家屬繳納費　2年A走142萬

▲▼金錢示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲蔡男於三軍總醫院北投分院醫務行政室擔任病歷掛批小組長，因個人資金周轉不靈，竟竊取家屬繳納費用142萬。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

蔡男任職於國防醫學院三軍總醫院北投分院，轉服士官初任下士，擔任病歷掛批小組長，負責管理病歷室、門診室及急診室的掛號批價、退費、辦理入住院手續。豈料他竟因個人資金周轉不靈，不到2年竟竊取就診家屬繳納費用共142餘萬。士林地院依違反貪污治罪條例判處，處有期徒刑5年5月，褫奪公權3年。

蔡男從2012年9月5日入伍，同年10月到2019年1月1日在國防醫學院三軍總醫院北投分院，擔任醫務行政室擔任病歷掛批小組長。他從2012年10月核定轉服志願役士兵，於2014年8月轉服士官初任下士，負責管理病歷室、門診室及急診室之掛號批價、退費、辦理入住院手續、申請病歷的收費作業及總機人員調度和值班等業務。

全案曝光因2019年4月28日病患家屬想要繳費，卻發現電腦系統竟顯示還積欠6160元，但家屬提出疑問表示已經在3月17日將費用繳納完畢；經查詢電腦退費系統資料，顯示經手的是蔡男，三總北投分院管理人員察覺有異，由資訊人員清查電腦系統資料，案經憲兵指揮部士林憲兵隊報告士林地方檢察署檢察官偵查起訴。

蔡男坦承不諱，表示會監守自盜是因個人資金周轉不靈，才會從2017年8月到2019年5月陸續竊取急診室掛號櫃檯抽屜內病患或家屬所繳納的現金，短短近2年得手142餘萬元。

合議庭審酌蔡男為公務員，竟為貪圖私利，利用職務之便竊取公有財物，違反公務員誠實清廉的義務，念及蔡男犯後坦承犯行，並繳回全部犯罪所得，態度尚佳，依貪污治罪條例，處有期徒刑5年2月，褫奪公權3年。

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